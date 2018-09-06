Galaxy Watch’ın tanıtılması ile birlikte Samsung, Gear modellerine veda etmiş oldu. Samsung’un yeni akıllı saati tasarımsal açıdan Gear S3’ü oldukça andırıyor. Ancak, tasarım konusunda bayanların taleplerinin dinlendiği belirtiliyor.



Bu sayede Apple Watch ile benzer şekilde tasarımsal açıdan daha fazla seçenek sunan saat rekabeti güçlendirecek. 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı modeli olan akıllı saat, Samsung’un yeni kablosuz şarj standı Duo’yu destekliyor.



Bu sayede Galaxy Note 9 ve Galaxy Watch’ı satın aldığınızda her iki cihazı kablosuz şarj etmeniz mümkün olacak. Bunun yanı sıra stres takibi için kalp atış hızını sürekli ölçen Galaxy Watch çok yükseldiğinde sizi bilgilendiriyor.

Sakinleşmenizi sağlayacak nefes egzersizlerini size sunan akıllı saat, aynı zamanda daha iyi bir uyku için size özel analizler yaparak öneriler sunuyor. Yine Apple Watch ile benzer şekilde e-SIM kullanıma sunuldu.



Bu sayede ülkemizde olmasa da, Galaxy Watch’ı satın alan kullanıcılar telefondan bağımsız şekilde telefon görüşmesi / internet bağlantısı yapabilecek.



Bunun yanı sıra akıllı saatten hava durumu, ajanda ve sağlık gibi konularda günlük brifing alabiliyorsunuz. Gümüş, gece siyahı, ve rose altın olmak üzere üç farklı seçeneği bulunan akıllı saati farklı kayışlar ile kullanmak mümkün.



Corning’in Gorilla DX teknolojisi ile korunan akıllı saat, bu sayede askeri düzeyde dayanıklılık sunuyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz suya karşı dayanıklı yapıda.



Pil ömrü ise oldukça iyi seviyede. Zira, 42 mm’lik modelin 45 saatin, 46 mm’lik modelin ise 80 saatin üzerinde bir pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Galaxy App Store’da şu anda bu saat ile kullanılabilecek 60 binden fazla arayüz bulunuyor.



GALAXY WATCH TÜRKİYE FİYATLARI



Galaxy Watch’un 46mm’lik Gümüş renkli versiyonu 2.199 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile; 42mm’lik Gece Siyahı ve Pembe Altın renkli versiyonları ise 1.999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.