Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5: Çok yönlü, benzersiz bir deneyim

Geliştirilmiş Görev Çubuğu, kullanıcıların sık kullanılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmasına olanak tanıyarak dinamik üretkenlik sağlıyor. Artık dört adet uygulamaya kadar son kullanılan uygulama, daha verimli çalışma için hazır. Yeni geliştirilmiş iki elle sürükle ve bırak özelliği de uygulamalar ve ekranlar arasında içerik taşırken üretkenliği artırabilir. Kullanıcılar, Samsung Galeri'deki bir görüntüye bir parmaklarıyla dokunup basılı tutabilir ve görüntüyü sürükleyip bırakmak üzere Samsung Notes uygulamasını açmak için diğer parmaklarını kullanabilirler. Gizli pop-up ile bir uygulama arka planda çalışmaya devam ederek kullanıcıların video içeriğini tam ekranda izlemelerine ve ekranın yan tarafında yüzen bir açılır pencerede arkadaşlarıyla sohbet etmelerine olanak tanır.



Yeni daha ince ve daha kompakt S Pen Fold Edition, gerçek zamanlı not almayı ve fikir üretmeyi kolaylaştırırken cebe de daha rahat sığabiliyor. Fold için normal bir kılıfla neredeyse aynı kalınlıktaki İnce S Pen Kılıfı, kullanıcıların S Kalemlerini şık bir şekilde taşıyabilmeleri için çeşitli stil ve renklerde mevcut.



Kullanıcıların hareket halindeyken daha fazlasını yapmalarına yardımcı olan 7,6 inç Ana Ekran en sevdikleri filmin keyfini dikey veya yatay olarak çıkarabilmeleri için geniş ve kesintisiz görüntüleme sağlıyor. Dahası açık havada parlak güneş ışığı altında dahi optimum görüntüleme deneyimi için en yüksek parlaklık %30'dan fazla artarak 1750 nit'e yükseldi.



Kullanıcılara en büyük Galaxy akıllı telefon ekranında sürükleyici bir oyun deneyimi sunan Galaxy için Snapdragon® 8 2. Nesil işlemci, grafikleri geliştiriyor ve dinamik oyun ve çoklu oyun işlevselliğini etkinleştirmek için yapay zekadan yararlanıyor. Galaxy Z Fold5, daha az gecikme sunmak ve performans düşüşünü önlemek için ısıyı daha akıllıca dağıtan gelişmiş soğutma sistemiyle maraton oyun seanslarının üstesinden rahatça gelebilir.



GEZEGEN İÇİN OLUMLU BİR ETKİ



Samsung, çevre vizyonu doğrultusunda ilerleme kaydetmeye ve Cihaz Deneyimi Bölümü için 2030 yılı sonuna kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak eylemlere hız vermeyi sürdürüyor.



Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, tüketici öncesi geri dönüştürülmüş cam ve alüminyum ile atık balık ağları, su varilleri ve pet şişelerden elde edilen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler de dahil olmak üzere önceki nesillerine göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliğine sahip. Ambalaj kutuları için kullanılan kağıt bile yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretildi.



Bu inovasyonlar, optimize edilmiş uzun ömürlülük için bilinçli olarak tasarlandı. Her cihaz beş yıllık güvenlik güncellemeleri ve dört nesil işletim sistemi yükseltmesiyle geliyor ve böylece ürünün ömrü uzuyor.



NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, 26 Temmuz saat 15:00’ten itibaren Türkiye’de ön siparişe ve 18 Ağustos'tan itibaren genel satışa sunulacak.



Galaxy Z Flip5, Mint, Graphite, Cream ve Lavander gibi renklerin yanı sıra, daha kişiselleştirilmiş bir görünüm oluşturmak için Halkalı standtlı Şeffaf Kılıf, Eko-Deri Kılıf, Dinamik tasarım Kılıf ve taşıması kolay Halkalı Silikon Kılıf gibi bir dizi aksesuarla kullanıcıların kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor.



Galaxy Z Fold5 ise; Ice Blue, Phantom Black ve Cream renklerinin yanı sıra, İnce kalemli Kılıf, Halkalı standtlı Şeffaf Kılıf, Eko-Deri Kılıf ve Askılı Ayaklı Kılıf gibi pratiklik ve stil sunan çeşitli kılıflarla birlikte sunuluyor.