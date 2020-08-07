Samsung, Galaxy ailesinin 5 yeni üyesini görücüye çıkardı! İşte gelen yenilikler

Samsung Electronics, bugüne kadar tanıttığı en güçlü cihazlarını görücüye çıkardı. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2 Galaxy ailesinin yeni üyeleri oldu.



Bir bilgisayar gibi çalışan ve bir profesyonel gibi oyun oynamanızı sağlayan bir üretkenlik merkezi olarak öne çıkan Galaxy Note20 serisinin iki versiyonu bulunuyor.

Galaxy Note20 serisindeki S Pen, size daha fazla doğruluk ve yanıt hızı sağlayan daha gerçekçi bir hassasiyete sahip olarak tasarlanmış. S Pen’in, ana ekrana geri dönmek veya ekran görüntüsü almak gibi telefonunuza dokunmadan gerçekleştireceğiniz beş yeni Uzaktan Kontrol eylemi bulunuyor.

GORİLLA GLASS 7 KULLANAN İLK TELEFON



En yüksek güç ve üretkenlik isteyen Note hayranları için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra ekran teknolojisi ile öne çıkıyor. 511 PPI yoğunluğa ve HDR desteğine sahip olan ekran Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Bu sayede Note 20 Ultra, Gorilla Glass 7 kullanan ilk telefon oldu.



6.9 inç ekrana ev sahipliği yapan Galaxy Note20 Ultra, Dinamik AMOLED 2X Sonsuz-O Ekran, canlı renklerle birlikte gün ışığında dahi yansımasız bir görüntü verebilmek için 1500 nit parlaklığa sahip. Ayrıca 256 GB dahili depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkan telefon, 1 TB’a kadar microSD kart desteğine sahip.

108 MEGAPİKSEL ANA KAMERA



12 GB LPDDR5 RAM, 4 bin 500 mAh değerinde batarya ile gelen cihazın bir başka öne çıkan yanı kamerası.



Galaxy Note 20 Ultra’nın 108 Megapiksel ana kamerası f/1.8 diyafram aralığı ile karşımıza çıkıyor. Bu kameraya 12 Megapiksel çözünürlüğü f/3.0 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ana ve telefoto kamera OIS ile sarsıntıları minimuma indirirken, Samsung’un yeni Lazer AF sensörü sayesinde çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor.

Galaxy Note20 Ultra, 108 Megapiksel ana kamera ile geliyor.

5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Galaxy Note 20 Ultra’nın kamerası ile 8K video kaydı yapmak da mümkün. 4K çözünürlükte 60 FPS, Full HD çözünürlükte 240 FPS ve 720p çözünürlükte 960 FPS seviyesine çıkılabiliyor.



YARIM SAATTE YÜZDE 50 ŞARJ OLABİLİYOR



6.7 inç'lik bir ekranla gelen Galaxy Note 20 ise, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 4300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, yarım saatte yüzde 50 şarj olabiliyor. Super AMOLED ekranla gelen ve aynı zamanda Corning Gorilla 5 cam teknolojisini kullanan Galaxy Note 20, darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıya sahip.

2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 990‘dan ve bu işlemci içerisinde yer alan Mali-G77 MP11 grafik biriminden güç alan telefon, 60 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor.



Önünde otomatik netleme destekli 10 megapiksel F2.2 selfie kamerası yer alan Galaxy Note 20, arkasında 64 megapiksel (3x zoom, F/2.0, 76°, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 megapiksel (geniş-açı) + 12 megapiksel (ana, F/1.8,OIS) kameralarını taşıyor.



161.6 x 75.2 x 8.3 mm ebatlarında olan telefon, IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor. 8 GB RAM ile gelen telefonun 256 GB dahili hafızası bulunuyor.

6.7 inç'lik bir Super AMOLED ekranla gelen Galaxy Note 20 yarım saatte yüzde 50 şarj olabiliyor.

DAHA GELİŞMİŞ S-PEN ENTEGRASYONU

Note’un sadık takipçilerinin ve birçok görevi bir arada yapanların gözdesi olan Galaxy Note20 serisinin geliştirilmiş S Pen'i, en iyi yazma deneyimini sunuyor.



S-Pen ve çok daha gelişmiş özellikler ile donatılan Samsung Note uygulaması, 120 Hz yenileme hızı avantajından da yararlanarak çok daha akıcı bir kalem deneyimi sunuyor.



Galaxy Watch3 41mm ve 45mm'lik iki iki seçeneğe sahip.

Ayrıca S Pen’in, ana ekrana geri dönmek veya ekran görüntüsü almak gibi telefonunuza dokunmadan gerçekleştireceğiniz beş yeni Uzaktan Kontrol eylemi de bulunuyor.

İLK KEZ TİTANYUM MODELİYLE GELECEK



Yeni nesil akıllı saat Galaxy Watch3 41mm ve 45mm seçenekleri ile geliyor.

Galaxy Watch 45mm seçeneği Mystic Silver ve Mystic Black renklerinde mevcut olacak. Galaxy Watch Titanyum seçeneği ise bu yıl eylül ayı içinde Samsung Online Mağaza'da satışa sunulacak. Ayrıca Galaxy Watch3, ilk kez dayanıklılığı ve zarafetiyle öne çıkan titanyum modeliyle de satışa sunulacak.

SAMSUNG GALAXY WATCH3’ÜN ÖNE ÇIKAN 4 ÖZELLİĞİ



KANDAKİ OKSİJENİ TAKİP EDİYOR: Galaxy Watch3 sağlık ve sağlıklı yaşam takibinde yeni deneyimler sunuyor. Akıllı saat kandaki oksijen takibi (SpO2) özelliği, fitness ve sağlıklı yaşam için zamanla oksijen doygunluğunu ölçüyor ve izliyor.



DÜŞMELERİ ALGILAYABİLİYOR: Galaxy Watch3'de düşmeleri algılayan, yani olası bir düşme durumunu tespit eden ve seçilen kişilere SOS (acil durum) bildirimi gönderebilen yeni bir özellik bulunuyor.



KOŞU ANALİZ ÖZELLİĞİ: Fitness için de önemli özellikleri barındıran saat, koşu analizi özelliğine de sahip. 120'den fazla farklı antrenman videosundan oluşan bir kütüphaneye sahip Samsung Health ile evdeyken bile hizmet sunan bir fitness stüdyosuna erişmek mümkün oluyor



YEPYENİ UYKU BİLGİLENDİRME ÖZELLİĞİ: Samsung, piyasaya ilk çıktığı 2014 yılından bu yana uyku yönetimi seçeneğini geliştirdi. Şimdi Galaxy Watch3, daha iyi dinlenebilmenize yardım etmek için yepyeni bir uyku hesaplama ve bilgilendirme özelliği sunuyor.

Galaxy Watch 41mm seçeneği Mystic Bronze ve Mystic Silver renk seçenekleriyle sunulurken Galaxy Watch 45mm seçeneği Mystic Silver ve Mystic Black renklerinde mevcut olacak. Galaxy Watch Titanyum seçeneği ise bu yıl eylül ayı içinde Samsung Online Mağaza'da satışa sunulacak.

GALAXY Z FOLD2 GALAXY FOLD’DAN DAHA BÜYÜK EKRAN İLE GELDİ



Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük etmeye devam ediyor. Uçtan uca, neredeyse çerçevesiz Sonsuz-O Ekrana sahip Galaxy Z Fold2, 6,2 inç kapak ekranı ve 7,6 inç'lik büyük ana ekranı ile Galaxy Fold'dan daha büyük.



Mistik Siyah ve Mistik Bronz olarak iki renk seçeneğiyle görücüye çıkan Galaxy Z Fold2, tüm katlanabilir cihaz kategorisi için yeni olanaklara ilham olmaya devam edecek gibi görünüyor.

SAMSUNG, KULAK İÇİ KULAKLIK TASARIMINI BAŞTAN GELİŞTİRDİ



Geleneksel tasarıma meydan okuyan benzersiz estetiği ile dikkat çeken Galaxy Buds Live ile Samsung, kulak içi kulaklık tasarımını baştan geliştirdi ve dahili bileşenleri dikey yerine yatay olarak yerleştirdi. Bu sayede kulak içi kulaklıklar kulaklardan çıkmıyor ve daha doğal bir görünüm sağlıyor.



Galaxy Buds Live’da ayrıca önemli duyuruları ve konuşmaları duymaya devam ederken araba ve çamaşır makinesi gürültüsünden kaçınmayı sağlayan Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği de bulunuyor.

Galaxy Buds Live Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine ev sahipliği yapıyor.

5 DAKİKA ŞARJLA 1 SAAT OYNATMA



Uzun ömürlü pile sahip Galaxy Buds Live, tam olarak şarj edildiğinde, kulak içi kulaklıklar 6 saate kadar çalmayı destekleyebiliyor ve şarj kutusu birden fazla şarjla bu süreyi 15 saat daha artırıyor. Hızlı bir şekilde şarj etmek gerektiğinde, 5 dakikalık şarjla 1 saatlik oynatma süresi sunuyor.



XBOX’TA BULUNAN TÜM OYUNLARI OYNAMAK MÜMKÜN



Samsung’un yeni nesil tabletleri Galaxy Tab S7 ve S7 Plus'ın en dikkat çeken özellikleri arasında 120 Hertz'lik yenileme hızı yer alıyor. Bu ekran yenileme hızı sayesinde dokunmatik kalem S Pen, daha akıcı şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Microsoft ile yapılan ortaklık sayesinde, bu cihazlar üzerinden Xbox platformunda bulunan tüm oyunları oynamak mümkün olacak.



Qualcomm Snapdragon 865+ ile birlikte gelen Galaxy Tab S7 ailesi, 120 Hertz'lik yenileme hızına ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Tab S7 11 inç boyutunda 2560 x 1600 piksellik bir ekrana sahip. Galaxy Tab S7 Plus ise 12,4 inç 2800 x 1752 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Galaxy Tab S7+, aynı zamanda HDR10+ desteğine de sahip bir tablet. Tab S7'de inç başına 276, Tab S7+'ta ise inç başına 266 piksel yoğunluk bulunuyor.



Mobil cihaz dünyasının en yeni ve en gelişmiş mobil işlemcilerinden olan Qualcomm Snapdragon 865+ ile birlikte gelen Galaxy Tab S7 ailesi, bağlantı hızları ve işlem gücüyle dikkat çekiyor.