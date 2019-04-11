Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Bir tarafta iOS cephesinin tek markası Apple ve iPhone diğer tarafta ise Android’in temsilcileri bulunuyor.



Ancak son dönemde Android cephesinin iki temsilcisinden Çinli teknoloji devinin Güney Kore’li rakibini sollamak istediğini defalarca dile getirmişti.



"LİDERLİĞİ KORUYACAĞIZ"

Huwei’nin bu çıkışlarına sonunda Samsung’dan yanıt geldi. Samsung CEO’su DJ Koh verdiği cevapta on yıl boyunca liderliği koruyacaklarını belirtti.



Fransız Le Figaro’ya konuşan DJ Koh, katlanabilen telefonlar ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklamada da bulundu. Samsung’un CEO’su katlanabilir telefonların yaygınlaşması sonrasında fiyatların düşeceğini ve bunun sonucunda daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarının altını çiziyor.

Samsung ve Huawei bir hafta ara ile katlanabilir telefon modellerini tanıtmıştı.

Tanıtımı ilk gerçekleştiren şirket Samsung olmuş, ‘Galaxy Fold’ isimli modelin fiyatı 1980 dolar olarak açıklanmıştı. ‘Mate X’ isimli modelin fiyatı ise 2299 euro.



İki modelin de Türkiye’de piyasaya çıkacağı tarih ve Türkiye fiyatı henüz netlik kazanmıl değil.