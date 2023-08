Samsung, iPhone'ları Android cihazlara dönüştürüyor

Samsung, Try Galaxy uygulaması ile iki iPhone'u kullanarak katlanabilir telefon olan Z Fold 5'i deneyimleme şansı sunuyor.



Galaxy, Galaxy Z Fold5'in geniş ekranının faydalarını göstermek için iki iPhone kullanıyor. Samsung'un yeni modeli Galaxy Fold, bir kitap gibi 7,6 inçlik bir ekrana açılan 6,2 inçlik bir kapak ekranına sahip.



İki iPhone'da çalıştırıldığında her iki ekrana yayılmış bir Samsung One UI gösterimi sunan Try Galaxy uygulaması daha önce katlanabilir telefon deneyimi olmayanlara bu fırsatı sunmayı hedefliyor.



Samsung, iOS kullanıcılarının "sürükleyici" bir ekranda içerik izlemek gibi katlanabilir cihazın avantajlarını denemelerine ya da Samsung'un çoklu görev yetenekleri sayesinde her iki ekranda sürükleme ve bırakma gibi üretkenlik özelliklerini denemelerine olanak tanıdığını söylüyor.



Telefonu katlayabilmenin kullanıcılara çeşitli yaratıcı açılardan unutulmaz anları nasıl yakalayabileceğini veya Z Flip'te bulunan kapak ekranını kullanarak öz çekimleri nasıl görüntüleyebileceklerini gösteriyor.



Amerika'da 1800 dolarlık piyasa fiyatı bulunan Galaxy Fold 5'in Türkiye'deki fiyat etiketi ise 65 bin TL. NTV’yi sosyal medyadan takip edin