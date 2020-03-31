Samsung LCD üretimini sonlandırıyor

LCD’lerden QD-OLED panellere geçiş yapmaya hazırlanan Samsung, Çin ve Güney Kore’deki LCD üretimini sonlandırma kararı aldı.



Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, Güney Kore merkezli şirket 2020’nin sonunda bu ülkelerdeki LCD üretimini sonlandırmış olacak.



Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklada daha önce alınan LCD siparişlerinde bir aksama yaşanmayacağı ve yılın sonuna kadar bu siparişlerin teslim edileceği bilgisinin altı çizildi.



Samsung bu yönde bir adım atacağının sinyallerini geçtiğimiz yıl vermişti. Şirket 2019’da Güney Kore’de ayda 250 bin LCD panel üreten tesisteki 90 bin adet kapasiteli bir LCD panel üretim bandını kapatmıştı.



Şirketin Asan’da yer alan LCD üretim hattını ilerleyen zamanda QD-OLED hattına dönüştürmesi bekleniyor.

