Samsung RAM kıtlığını kabul etti: “Emsalsiz bir sıkıntı”

Yapay zeka kaynaklı RAM bellek çipi kıtlığının tüketici elektroniği fiyatlarını yukarı çektiği uzun süredir biliniyor. Son aylarda hız kesmeyen bu artışlar, artık sektörün en büyük oyuncuları tarafından da açıkça kabul ediliyor.



Samsung’un eş CEO’su TM Roh, yaşanan krizin şirket üzerindeki etkilerini ilk kez net ifadelerle dile getirdi.



Roh, CES 2026 fuarı kapsamında Reuters’a verdiği röportajda, bellek çipi tedarikinde yaşanan sıkıntının “emsalsiz” olduğunu belirterek, hiçbir şirketin bu durumdan muaf olmadığını söyledi.

Krizin yalnızca akıllı telefonları değil, televizyonlar ve ev aletleri gibi diğer tüketici ürünlerini de etkileyebileceğini vurgulayan Roh, bazı etkilerin “kaçınılmaz” olduğunu ifade etti.

Roh, olası fiyat artışlarını tamamen dışlamazken, Samsung’un uzun vadede bu etkileri sınırlamak için iş ortaklarıyla birlikte çalıştığını da kaydetti.

VERİ MERKEZLERİ KAPASİTEYİ BİTİRİYOR

Uzmanlara göre krizin temelinde, yapay zeka patlamasıyla birlikte dev veri merkezleri kurma yarışının hızlanması yatıyor. Bu süreç, özellikle DRAM (dinamik rastgele erişimli bellek) ve NAND flash bellek gibi kritik çiplerin üretim kapasitesini büyük ölçüde tüketiyor.

Tom’s Hardware’ın aktardığına göre, OpenAI’ın “Stargate” gibi dev veri merkezi projeleri, aylık yüz binlerce ek DRAM wafer (yarı iletken malzeme) gerektiriyor. Bu miktar, küresel DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor.

OpenAI, ekim ayında Samsung ve SK Hynix ile yaptığı anlaşmalarla, aylık yaklaşık 900 bin yeni DRAM wafer üretimini hedeflediğini duyurmuştu.

Üstelik bu talep yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Google, Meta ve Microsoft da yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kendi veri merkezlerini hızla genişletiyor.

ARZ DARALIYOR

Büyük teknoloji şirketlerine tedarik sağlamak, yarı iletken üreticileri için epey kârlı hale gelmiş durumda. Nitekim Micron, kısa süre önce tüketici markası Crucial’ı kademeli olarak geri plana alarak veri merkezi talebine odaklanma kararı aldı.

Bu yönelim, tüketici elektroniği için ayrılan arzı daha da daraltırken, fiyatların yükselmesinde rol oynuyor. Analistler ise tedarik zamanla dengelense bile, artan fiyatların “yeni normal” haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Bu tablo, Samsung’un yarı iletken birimi için avantaj anlamına gelse de, şirketin akıllı telefon ve tüketici elektroniği bölümleri üzerinde baskı oluşturma riski taşıyor. Pazar araştırma şirketi IDC, küresel akıllı telefon pazarının gelecek yıl yüzde 5, PC pazarının ise yüzde 9 oranında küçülebileceğini öngörüyor. Bu daralmanın temel nedenlerinden biri olarak artan fiyatlar gösteriliyor.

Tüm bu risklere rağmen Samsung, yapay zeka stratejisinden geri adım atmaya niyetli değil. Roh, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yapay zekayı mümkün olan en kısa sürede tüm ürünlere, tüm işlevlere ve tüm hizmetlere uygulayacağız” dedi.

Şirket, bu yıl “Galaxy AI” özelliklerine sahip akıllı telefon ve tabletler dâhil olmak üzere mobil cihaz sayısını iki katına çıkararak yaklaşık 800 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor.

BİLGİSAYAR FİYATLARINI UCUZLATMAK İÇİN YENİ ÇİP

Öte yandan sektörde RAM kıtlığının neden olacağı fiyat artışını dengeleyebilecek yeni çip çalışmaları da var.

Çip devi Qualcomm, Snapdragon X2 Elite çipinin daha ucuz bir versiyonu olan X2 Plus'ı getiriyor. Haziranda piyasaya sürülmesi planlanan bu çip daha ucuz dizüstü bilgisayarların bulunabilmesini sağlayabilir.

X2 Elite gibi, X2 Plus da Apple M3 çipleri gibi 3 nanometrelik bir işlemciye sahip. X2 Elite ve X2 Plus çipleri arasındaki performans farkının ne kadar büyük olduğu ise yaz aylarında ortaya çıkacak.