Samsung son 5 yılın en yüksek çeyrek karı açıkladı

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung Electronics, dünya çapında yaşanan enflasyona karşılık sattığı çipler sayesinde corona virüs öncesi seviyelerine yükseldiği çeyrek karı açıkladı.



2018 yılının 2. çeyreğinden bu yana en yüksek çeyrek karını duyuran şirket, 2022 yılının Nisan-Haziran ayları arasında 14 trilyon won (10.73 milyar dolar) kar elde ettiğini söyledi.



Dünyanın en büyük çip ve akıllı telefon üreticisi Samsung’un hisseleri, ikinci çeyreğe ilişkin ön sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 2,5 arttı.



Cape Investment & Securities analisti Park Sung-soon, "Çip üreticilerinin, fiyatlar ve talep toparlandığında gelecek yıl stok oluşturması ve sevkiyatları artırması bekleniyor" dedi.



Veri sağlayıcı TrendForce'a göre, cihazlarda ve sunucularda kullanılan belirli DRAM çiplerinin fiyatları geçen ay bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 12 düştü.



Veri depolama için kullanılan NAND çiplerinin fiyatlarının ise bir önceki çeyreğe göre Temmuz-Eylül döneminde yüzde 5 kadar düşeceği tahmin ediliyor.