Samsung ucuz S21'i tanıttı: Galaxy S21 FE 5G'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Ekranı 6.4 inç büyüklüğünde olan S21 FE F5, 177 gram ağırlığında ve 7.9 milimetre kalınlığa sahip. Telefonda kullanılan ekran 120 Hz ekran yenileme özelliğine ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı deneyimi sunuyor.



Telefon çip desteğini ise 5 nm'lik Exynos 2100'den alıyor. Sekiz şekirdekli olan bu işlemci telefonun performansını sağlayan ana unsur. Telefonun bataryası ise 4500 mAh büyüklüğünde. Cihazın arkasında üç, önünde tek kamera bulunuyor.

Samsung, S21 ailesinin diğer üyelerine göre daha ucuz olan bu telefonun arka kamera ünitesinde 12MP, 12MP ve 8 MP'lik üç kamera tercih etmiş.



Öte yandan cihazın ön kamerası ise 32 MP çözünürlüeğe sahip. Android 12'yle gelen telefonda 3.5 MM'lik kulaklık girişi bulunmuyor.

Cihazon 6 GB RAM 128 GB depolama ve 8 GB RAM 256 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.



FİYATI BELLİ OLDU

IPX8 suya dayanıklılık ve IP6X toza dayanıklılık sertifikaları bulunan Samsung S21 FE'nin Türkiye'de 11 Ocak'ta satışa sunulacak. Cihazın Türkiye satış fiyatı da belli oldu. 128 GB'lik model 10 bin 999 liradan, 256 GB'lik model ise 11 bin 999 liradan satılacak.