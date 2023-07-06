Samsung, Unpacked etkinliğiyle birçok yeni cihazı tanıtacak (Samsung Unpacked 2023 ne zaman?)

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5, Galaxy Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi ve Galaxy Watch 6'nın sürüleceğini doğruladı. Peki Samsung Unpacked 2023 ne zaman? İşte ayrıntılar...

Samsung, Unpacked etkinliğiyle birçok yeni cihazı tanıtacak (Samsung Unpacked 2023 ne zaman?)

Etkinlikte katlanabilir bir flip tarzı telefonun gösterileceği ve Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in de beklendiği belirtiliyor.

'un tanıtım görselindeki telefon, daha önceki söylentilerle uyumlu bir şekilde geliyor.

Samsung'un bu etkinliği merkezi Seul'de düzenlemesi, katlanabilir telefon kategorisinin şirket için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Etkinlik çevrimiçi olarak izlenebilecek ve ön sipariş rezervasyonları da sunulacak.

SAMSUNG UNPACKED 2023 NE ZAMAN?

Samsung'un yeni cihazlarını tanıtacağı Unpacked sunumu 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'de başlayacak. Etkinlik Samsung'un resmi web sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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