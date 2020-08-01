Samsung Wind-Free™  klima ile yazın rüzgârsız serinlik artık mümkün!

Samsung’un Wind-Free™ Rüzgârsız Serinlik Teknolojisine sahip Wi-Fi kontrollü klima modelleri ile bu yaz doğrudan rüzgâra maruz kalmadan hızla serinleyebileceksiniz. Havayı 23.000 mikro hava deliğinden yumuşak ve sessizce dağıtırak “Durgun Hava[1]” ortamı yaratan Wind-Free™ Rüzgârsız Serinlik Teknolojisi rahatsız edici doğrudan rüzgârı engelleyerek serinlik sunar. Ayrıca Yapay Zekâ Özellikli Otomatik Soğutma Teknolojisi sayesinde klimanız soğutma tercihlerinizi öğrendikten sonra kullanıcısına otomatik uyum sağlamasıyla da öne çıkıyor.



Yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra tasarımıyla da farklılaşan ve gözlere hitap eden bu klima planlama aşamasından itibaren, fonksiyonlara ve ihtiyaca uygun olarak yenilikçi modüler tasarım teknolojisi tercih edilerek geliştirildi. İşte Samsung’un rahatsız edici serin rüzgâr duygusunu yaşatmadan konforlu bir serinlik sağlayan Wind-Free™ duvar tipi klimasının dikkat çeken özelliklerinden bazıları:



Yüzde 77’ye kadar enerji tasarrufu



Dijital Inverter Boost Kompresör yüzde 77’ye kadar tasarruf sağlıyor. [2] Klimanızı sık sık kapatıp açmadan istenen sıcaklığı sürdürdüğünden daha sessiz, daha dayanıklı ve verimli bir şekilde çalışıyor. Yapay Zekâ Teknolojisi kullanıcının klima kullanım tercihlerini öğrenerek ideal oda sıcaklığı ve kullanıcının konforunu minimum enerji tüketimi ile otomatik olarak sağlıyor. Varlık Sensörü ise odada bulunmadığınız zamanlarda klimanızın Wind-Free™ modunda çalıştırarak enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı oluyor. Varlık Sensörü ayrıca havayı odada bulunduğunuz alana göre üfleme alternatiflerini seçmenize yardımcı oluyor.



Hızlı bir şekilde serinleyin



Klima ayrıca odanızın her köşesini hızla soğutuyor, böylece her yerde rahat hissetmenizi mümkün hale getiriyor.Yeni iç ünite tasarımı ile daha büyük fan, daha geniş fan kanatları ve daha geniş hava emişi sayesinde geniş bir oda içerisinde bir uçtan diğer uca hızlı bir şekilde serinletir. [3]



İstediğiniz zaman istediğiniz yerde kontrol



Akıllı Ev Uygulamasını[4] kullanan Wi-Fi Kontrolü ile klimanın fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebiliyor ve çalışma şeklini programlayabiliyorsunuz. Ayrıca klimanız nasıl çalıştığına dair size canlı geri bildirimler sağlıyor ve güç kullanımını izlemenize ve sınırlamanıza olanak tanıyor.



Yaz sıcağında iyi bir gece uykusu



Rüzgârsız Serinlik Teknolojisine sahip klimanız İyi Uyku Modunda rahatsız edici hava akışı olmadan, iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığını sağlıyor. Rüzgârsız serinletme ile sıcaklık kontrolü hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza, derin bir uyku çekmenize ve sabah zinde bir şekilde uyanmanıza yardımcı oluyor.



Ayarları değiştirmeden rahatlamaya devam



2 Aşamalı Soğutma modu ise Hızlı Soğutma modunda havayı hızlı bir şekilde soğutuyor ve ardından sıcaklığı korumak için otomatik olarak Rüzgârsız serinlik moduna geçiyor. Bu sayede, rahatınızı kaçıran soğuk esintiler ortadan kalkıyor ve ayarları değiştirmenize gerek de kalmıyor.



Çevre dostu



Ozon Tüketim Potansiyeli (ODP) değeri sıfır olan ve Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) klasik soğutucu akışkanlara kıyasla daha düşük olan yeni nesil R32 soğutucu akışkan kullanan bu klima çevre dostu olarak da öne çıkıyor. [5]



Üstün Filtre Sistemi



Klimanın bir diğer çarpıcı özelliği ise soluduğunuz havayı temiz ve sağlıklı tutması. Özel 3 katmanlı “Tri-Care Filtre[6]” sayesinde toz ve alerjenleri hapsediyor , havadaki zararlı partükülleri yüzde 99 oranına kadar azaltıyor . Tri-Care Filtre klimanızın üst kısımda bulunuyor ve klimanın panelini açmanıza gerek kalmadan kolaylıkla çıkarılıp temizleniyor ve geri takılabiliyor. Zeolit kaplaması sayesinde tozu, havada bulunan kirleticileri ve zararlı maddeleri filtreliyor.



Samsung Wind-Free™ Rüzgârsız Serinlik Teknolojisine sahip klimalar hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.samsung.com/tr/air-conditioners/Wind-Free™ -ar-9500t

