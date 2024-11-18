Samsung'a rakip olabilir: Apple televizyon planlarını yeniden düşünüyor

Apple, telefon, tablet, bilgisayar ve karma gerçeklik gözlüklerinin ardından yeni bir fikir üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'li teknoloji şirketinin Apple markalı bir televizyon seti çıkarma fikrini yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.

AKILLI EKRAN FİKRİ

Apple'ın 2025 yılının başlarında pek çok kişinin "HomePad" olarak adlandırdığı daha düşük kaliteli bir akıllı ekran çıkarması bekleniyor.

Bu akıllı ev aksesuarı iki iPhone büyüklüğünde bir ekrana ve FaceTime için dahili bir kameraya sahip olacak. Kameranın uzaktan el hareketlerini tanımlayabileceği ve bir kişiyi diğerinden ayırt edebileceği de belirtiliyor.

KENDİ TELEVİZYONUNU ÜRETEBİLİR

Gelecek akıllı ekran ürünlerinin piyasaya sürülmesinin ardından teknoloji devinin birkaç yıl içerisinde Apple markalı televizyonlar üretebileceği düşünülüyor.

SAMSUNG'A RAKİP OLABİLİR

Ancak, bir söylenti olmasına rağmen, Apple'ın şu anda Samsung ve LG gibi Koreli teknoloji devleri tarafından domine edilen TV seti sektöründe yeni bir rakip olarak sahneye çıkmayı planladığı kaydedildi.

