Samsung’dan üçe katlanır telefon: “TriFold”a dair tüm bilinenler

Samsung, katlanabilir telefon serisini yeni bir forma büründürerek genişletmeye hazırlanıyor.



Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin piyasaya çıkmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken, teknoloji devinin şimdi de “üçe katlanabilir” bir cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor.



Henüz resmi adı açıklanmasa da, cihaz teknoloji çevrelerinde “Samsung TriFold” olarak anılmaya başladı.



DEVASA EKRAN



Sızıntılara göre Samsung TriFold, iki menteşe sayesinde üç parçalı bir ekran yapısına sahip olacak. Bu sayede cihaz, Z Fold 7’nin sunduğundan çok daha geniş bir görüntü alanı sunacak. Yani hem akıllı telefon hem de tablet işlevini bir arada isteyen kullanıcılar için yeni bir alternatif doğabilir.



Samsung, henüz bu cihazı resmen tanıtmamış olsa da, son kazanç toplantısında TriFold’un varlığını doğruladı. Mashable’ın aktarımına göre bu durum, projenin geliştirme sürecinin ileri bir aşamada olduğunu gösteriyor.



ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?



Teknoloji sitesi SamMobile’a göre cihaz, donanım açısından Z Fold 7’ye oldukça benzeyecek.



6,5 inçlik kapak ekranı, Fold 7 ile aynı boyutta olacak. Ancak iç kısımda yer alan 10 inçlik dev ekran, Fold 7’nin 8 inçlik panelinden çok daha büyük. Bu fark, TriFold’u açıldığında piyasadaki en geniş ekranlı telefonlardan biri haline getirebilir.



Cihazın kalınlığı ise hâlâ bir soru işareti. Ancak Samsung, son dönemde Z Fold 7 ve Galaxy S25 Edge ile incelik konusunda önemli adımlar attı. TriFold’un benzer bir tasarım başarısı yakalaması bekleniyor.



BATARYA BEKLENTİSİ



Henüz batarya kapasitesi açıklanmadı; ancak PhoneArena’nın tespit ettiği bir Kore patent başvurusuna göre cihazda üç adet batarya hücresi bulunacak ve her biri cihazın bir bölümüne yerleştirilecek. Bu sistem, büyük ekranlı bir cihaz için yeterli pil ömrü sağlamayı hedefliyor.



Fiyat konusunda ise yalnızca tahminler var. Z Fold 7’nin başlangıç fiyatı bin 999,99 dolar. TriFold’un bundan daha pahalı olması bekleniyor.



NE ZAMAN TANITILACAK



Güney Kore’nin önde gelen ajanslarından Yonhap News, Samsung’un yeni katlanabilir cihazını 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde sergileyeceğini bildirdi.



Bu da cihazın ekim sonunda tanıtılacağı ve yıl bitmeden piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor.



TriFold’un yalnızca Asya pazarına özel olmayabileceği de konuşuluyor. SamMobile’a göre cihaz, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Güney Kore’nin ardından ABD’de de satışa sunulabilir. Ancak küresel lansmanın farklı tarihlerde gerçekleşmesi muhtemel.

