Samsung'dan 500 milyon dolarlık 'ekran' yatırımı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Hindistan'a 500 milyon dolar (bugünkü kur ile yaklaşık 2.94 milyar TL) yatırım yapacağını açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada bu yatırım kapsamında Yeni Delhi'ye bir fabrika kurulacağı, söz konusu fabrikada akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için ekran üretimi yapılacağı bilgisine yer verildi.



Techcrunch'ta yer alan habere göre, bu Samsung'un Hindistan'a yaptığı ilk büyük ölçekli yatırım değil.

Güney Koreli firma 2018 yılında Hindistan'ın Noida kentine 700 milyon dolar değerinde bir yatırım yapmıştı.



Bu kente kurulan fabrika ise dünyanın en büyük teleffon üretim tesisi unvanının sahibi olmuştu. Samsung'un söz konusu yatırımı Hindistan'daki pazar payını genişletmek için yaptığı belirtiliyor.



Samsung dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da en çok telefon satan ikinci şirket konumunda.



Samsung'un son sekiz çeyrektir pazardaki liderliğini koruyan Çin merkezli Xiaomi'yi geride bırakıp bırakamayacağını ise zaman gösterecek.

