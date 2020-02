Samsung Galaxy Z Flip'in tasarımı ortaya çıktı

Samsung'un Galaxy Fold’dan sonraki ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip, bu yıl 92'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde ilk kez görüldü.



The Verge'de yer alan habere göre, lansmandan bir gün önce yayınlanan reklam ile cihaza ait bazı detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu.

Bir önceki modelin aksine dikey katlanabilir bir yapıya sahip olan cihaz, çift arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihaz ayrıca katlanıldığı zaman da bildirimlerin görüntülenmesine imkan tanıyan ufak bir ekrana sahip.



Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT