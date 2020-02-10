Samsung Galaxy Z Flip'in tasarımı ortaya çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, yarın  lansmanını yapacağı yeni katlanabilir ekranlı telefonunu ilk kez Oscar Ödülleri'nde gösterdi. Bu sayede cihazın tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

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Samsung'un Galaxy Fold’dan sonraki ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip, bu yıl 92'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde ilk kez görüldü. 
  
The Verge'de yer alan habere göre, lansmandan bir gün önce yayınlanan reklam ile cihaza ait bazı detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu.

Bir önceki modelin aksine dikey katlanabilir bir yapıya sahip olan cihaz, çift arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihaz ayrıca katlanıldığı zaman da bildirimlerin görüntülenmesine imkan tanıyan ufak bir ekrana sahip.  

Samsung, Galaxy Z Flip'i 11 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenecek  Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacak. Aynı etkinlikte şirketin bir diğer akıllı telefon modeli Samsung Galaxy S20 ailesi de görücüye çıkacak. 

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