Samsung'un Bing söylentisi Google hisselerini vurdu

Samsung'un akıllı cihazlarında arama motoru olarak Google yerine Microsoft'un Bing uygulamasını tercih edeceği iddia edildi. Arama devi olarak bilinen Google'ın hisseleri bu iddianın ardından düşüş gösterdi.

Samsung'un Bing söylentisi Google hisselerini vurdu
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, akıllı telefonlardaki arama motoru olabilmek için üreticilere yüklü miktarda para ödüyor. Aynı zamanda Android işletim sisteminin de sahibi olan , dünya genelinde milyarlarca akıllı cihazda önemli bir kontrole ve pazar payına sahip.

Google'ın bu tekeline zarar verecek önemli bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve cihaz üreticilerinden 'un yakın zamanda Chrome'u bırakarak Bing'e geçeceği öne sürüldü. 

Henüz resmi bir açıklama olmasa da söylentiler Google hisselerinde düşüşe neden oldu.

Microsoft'un arama motoru Bing'de en çok aranan kelime Google iddiası

Microsoft'un arama motoru Bing'de en çok aranan kelime Google iddiası

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Yaklaşık 12 yıldır Google arama motorunu kullanan Samsung'un geçiş yapma ihtimali bile hisseleri yüzde 3 düşürdü. 

ETKİSİ

Microsoft, OPENAI'ya 10 milyar dolar yatırım yapmıştı. ChatGPT furyası dünyayı kasıp kavururken Bing'de yapay zeka destekli bir arama motoru denemeleri yapılıyor. 

Kullanıcılarına bu hizmeti sunmak isteyen Samsung'ın yıllar sonra arama motorunu değiştirmesinin arkasındaki temel sebebin bu olduğu belirtildi. 

Bing halihazırda ChatGPT desteğine sahip ayrıca Dall-E 2 isimli yapay zekaya sahip bir görüntü oluşturucudan da destek alıyor. 

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