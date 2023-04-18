Samsung'un Bing söylentisi Google hisselerini vurdu

Google, akıllı telefonlardaki arama motoru olabilmek için üreticilere yüklü miktarda para ödüyor. Aynı zamanda Android işletim sisteminin de sahibi olan Google, dünya genelinde milyarlarca akıllı cihazda önemli bir kontrole ve pazar payına sahip.

Google'ın bu tekeline zarar verecek önemli bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve cihaz üreticilerinden Samsung'un yakın zamanda Chrome'u bırakarak Microsoft Bing'e geçeceği öne sürüldü.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da söylentiler Google hisselerinde düşüşe neden oldu.