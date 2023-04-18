Samsung'un Bing söylentisi Google hisselerini vurdu

Google, akıllı telefonlardaki arama motoru olabilmek için üreticilere yüklü miktarda para ödüyor. Aynı zamanda Android işletim sisteminin de sahibi olan Google, dünya genelinde milyarlarca akıllı cihazda önemli bir kontrole ve pazar payına sahip.
Google'ın bu tekeline zarar verecek önemli bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve cihaz üreticilerinden Samsung'un yakın zamanda Chrome'u bırakarak Microsoft Bing'e geçeceği öne sürüldü.
Henüz resmi bir açıklama olmasa da söylentiler Google hisselerinde düşüşe neden oldu.
Yaklaşık 12 yıldır Google arama motorunu kullanan Samsung'un geçiş yapma ihtimali bile hisseleri yüzde 3 düşürdü.
YAPAY ZEKA ETKİSİ
Microsoft, OPENAI'ya 10 milyar dolar yatırım yapmıştı. ChatGPT furyası dünyayı kasıp kavururken Bing'de yapay zeka destekli bir arama motoru denemeleri yapılıyor.
Kullanıcılarına bu hizmeti sunmak isteyen Samsung'ın yıllar sonra arama motorunu değiştirmesinin arkasındaki temel sebebin bu olduğu belirtildi.
Bing halihazırda ChatGPT desteğine sahip ayrıca Dall-E 2 isimli yapay zekaya sahip bir görüntü oluşturucudan da destek alıyor.