Samsung'un eski yöneticileri tutuklandı: 3,2 milyar dolarlık proje çalındı

Güney Kore polisi iki eski Samsung yetkilisini Çin'de taklit bir çip üretim tesisi kurmak üzere 3,2 milyar dolar değerinde proje çaldıkları şüphesiyle tutukladı.

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı Salı günü yaptığı açıklamada, ikilinin bir yarı iletken tesisi kurmak üzere yerel Çinli yetkililerle nasıl işbirliği yaptıklarını anlattı.

BELLEK PROJELERİ SIZDIRILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşında Choi soyadlı biri olarak tanımlanan ikiliden birinin Güney Koreli çip uzmanlarını işe aldığı ve Samsung bellek projelerini ortak bir girişim aracılığıyla sızdırdığı belirtildi.

Çin'in çip sektörünü hedef alan yaptırımlar nedeniyle Pekin ve Washington arasındaki gerilim tırmanırken, ilk kez 2023 yılında ortaya çıkan bir vakadaki ayrıntılar yeniden gündeme geldi.

Bu olayda eski bir Samsung yöneticisi, Çin'deki bir üretim tesisinin tamamını kopyalamaya çalışmak için projeler çaldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

ÇİN İÇİN PROJE ÇALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Seul polisi, Çinli bir ortak girişim olan Chengdu Gaozhen aracılığıyla ciddi bir güvenlik ihlali gerçekleştirildiğini açıkladı.

Polis açıklamasında Choi'nin girişimin şefi olarak görev yaptığını ve Oh soyadlı bir fabrika tasarımcısından yardım aldığını söyledi.

Polis, ikilinin geçen yıl 20 nanometrelik DRAM çipleri üretmek için yetkililerle işbirliği yaptığını kaydetti.

Bu olayın sadece Samsung'a zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda ülkeler küresel bir çip savaşındayken ülkenin rekabet gücünü zayıflattığı belirtildi.

BAŞKA TEKNOLOJİK SIZINTILAR ARAŞTIRILIYOR

Polis, soruşturmalarının Çinli girişimin faaliyetini başarıyla durdurduğunu, ancak hala başka teknoloji sızıntılarını araştırdıklarını söylemişti.