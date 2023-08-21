San Francisco'daki robotaksilerin sayısı yarıya düşürülüyor

General Motors'un Cruise otonom araç birimi, yetkililer şehirde yakın zamanda meydana gelen iki kazayı araştırırken San Francisco robotaksi filosunu yarıya indirmeyi kabul etti.



Eyalet Motorlu Taşıtlar Dairesi, sürücüsü olmayan bir Cruise aracının Perşembe günü belirtilmemiş bir itfaiye aracıyla çarpışmasının ardından yarıya düşürülmesini istedi.



DMV tarafından yapılan açıklamada, "DMV, San Francisco'da Cruise araçlarının karıştığı son olayları araştırıyor. Cruise %50 azaltma yapmayı kabul etti ve gündüzleri 50'den fazla, geceleri ise 150'den fazla sürücüsüz araç faaliyet göstermeyecek." ifadeleri yer aldı.



San Francisco, yolcular için rekabet eden iki sürücüsüz araç filosuna sahip ilk büyük ABD şehri olmuştu.



Perşembe günü saat 22:00 sularında Cruise aracına yeşil ışık yandı, bir kavşağa girdi ve itfaiyeye çarptı.



Kazanın ardından Cruise şirketinden yapılan açıklamaya göre, robotaksinin bir yolcu taşıdığını ve yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve yaralarının ciddi olmadığı belirtildi.



İTFAİYE ARACINA DA ÇARPTI

Öte yandan farklı bir robotaksi itfaiye aracı ile çarpıştı.



Cruise aracının çarpışma riskini fark ederek fren yaptığını ve hızını azalttığını, ancak çarpışmayı önleyemediğini yazdı.

Açıklamada, Cruise araçlarının şehir içinde 3 milyondan fazla otonom kilometre yol kat ettiği ve sadece bu yılın ilk yedi ayında 168.000'den fazla kez acil durum araçlarıyla etkileşime girdiği belirtildi. "Her zaman zorlu durumlarla karşılaşacağımızın farkındayız, bu nedenle sürekli iyileştirme çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor."



Dietrerich, şirketin bir kazanın tekrar meydana gelme olasılığını azaltmak için düzenleyiciler ve şehir departmanlarıyla birlikte çalışacağını belirtti.



İNTERNET BAĞLANTISI KOPTUĞU İÇİN TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde robot taksilerin sayısının artırılmasına onay verilmesinden bir gün sonra internet bağlantısı kopan 10 taksi trafik sıkışıklığına sebep olmuştu.