San Fransisco'da bulunan robotaksi uygulaması askıya alındı

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), Cruise'un konuşlandırma ve sürücüsüz test izinlerini askıya aldığını ve San Francisco'daki sürücüsüz robotaksi faaliyetlerini sona erdirdiğini söyledi.

DMV'nin bu askıya alma kararına, Cruise'un devam eden bir soruşturmadan video görüntülerini saklamasının neden olduğu belirtildi.

YAYA ROBOTAKSİNİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz haftalarda insan tarafından kullanılan bir araç yayaya çarptı ve çarpma sonucu yaya robotaksinin altına sürüklendi.

DMV, Cruise temsilcileriyle 3 Ekim'de yaşanan bu olay hakkında bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Toplantı sırasında, departmana robotaksinin yerleşik kameraları tarafından çekilen kazanın video görüntüleri gösterildi.

Departmana sunulan video görüntüleri, sert fren manevrasının ardından robotaksinin ilk duruşuyla sona erdi.

CRUISE, EK MANEVRA GÖRÜNTÜLERİNİ GÖSTERMEDİ

Robotaksinin bir çekme manevrası yaptığı görüntüler ise departmana gösterilmedi ve Cruise, durmasının ardından sonra aracın herhangi bir ek hareketinin meydana geldiğini belirtmedi.

Departmanın robotaksinin hareketini sadece başka bir devlet kurumu ile yapılan görüşme yoluyla öğrendiği kaydedildi.

"YAYA ARACIN ALTINDAYKEN MANEVRA YAPMAYA ÇALIŞTI"



DMV'nin başlangıçta izlemediğini söylediği videonun bir kısmı, Cruise robotaksinin tamamen durduktan sonra, yaya aracın altındayken bir çekme manevrası yapmaya çalıştığını gösteriyordu.

Kararda, AV'nin yaklaşık 600 metre yol aldığı ve tam ve nihai olarak durmadan önce saatte 10 km hıza ulaştığı belirtiliyor.

HALKIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR



DMV daha sonra Cruise'un ihmalinin, departmanın şirketin araçlarının güvenli çalışmasını etkin ve zamanında değerlendirme yeteneğini engellediğini ve halkın güvenliğini riske attığını belirtti.



DMV'den yapılan açıklamada, "Kamu güvenliği Kaliforniya DMV'nin en önemli önceliği olmaya devam etmektedir ve departmanın otonom araç düzenlemeleri, bu teknolojinin Kaliforniya kamu yollarında güvenli bir şekilde test edilmesini ve konuşlandırılmasını kolaylaştıracak bir çerçeve sunmaktadır.

Kamu güvenliği açısından makul olmayan bir risk söz konusu olduğunda, DMV izinleri derhal askıya alabilir veya iptal edebilir. Askıya alma için belirli bir süre yoktur." ifadeleri yer aldı.

ROBOTAKSİLER ŞARTLARI KARŞILAMADAN LİSANS ALAMAYACAK



Eyaletteki otonom araç testlerini ve dağıtımlarını düzenleyen DMV, Cruise'un askıya alınan izinlerini geri almak için bir dizi adımı yerine getirmesi gerektiğini ve şirket gereklilikleri departmanı tatmin edecek şekilde yerine getirene kadar ajansın bunu onaylamayacağını söyledi.

California DMV, izinleri askıya alma kararının, kurumun araçların halkın kullanımı için güvenli olmadığını ve Cruise'un araçlarındaki otonom araç teknolojisiyle ilgili bilgileri yanlış beyan ettiğini tespit ettikten sonra alındığını söyledi.

Departman ayrıca Cruise'un kamuya açık yollarda otonom araç testi yapmasının halk için makul olmayan bir risk oluşturduğunu söyledi.

