San Fransisco'daki robotaksiler, iki kazanın ardından soruşturuluyor

General Motors tarafından üretilen yaklaşık 600 sürücüsüz araç, yayaların yaralanmasına ilişkin raporların ardından düzenleyiciler tarafından soruşturuluyor.



Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, Cruise tarafından üretilen sürücüsüz otomobiller yayaların haklarını gasp ediyor olabilir.

YARALANMA İÇEREN İKİ RAPOR ALDI



NHTSA, yaya yaralanmalarını içeren iki rapor aldığını söyledi.



Kusurları Araştırma Ofisi, raporların San Francisco'daki geçitlerde yayalara çarpan sürücüsüz araçlarla ilgili olduğunu söyledi.



NHTSA'ya sunulan her iki rapor da araçların trafik ışıkları yeşile döndükten sonra karşıdan karşıya geçen yayalarla ilgiliydi.

ŞİRKET İNSAN SÜRÜCÜLERDEN DAHA İYİ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Cruise, robotaksilerin sicilinin insan sürücüler ile karşılaştırıldığında daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

AGRESİF FRENLEME YAPTI

Raporda sürücüsüz aracın "agresif bir şekilde fren yaptığı" ancak zamanında duramadığı ve yayaya çarptığı belirtiliyor.



Her iki olayın da gece vakti meydana geldiği belirtildi.

NHTSA, yayaların karıştığı ve internette yayınlanan iki videoyu da incelediğini sözlerine ekledi.

AĞUSTOS AYINDA HÜKÜMET 24 SAAT HİZMET VERMESİNE İZİN VERMİŞTİ



Ağustos ayında Kaliforniya hükümeti iki taksi şirketi Waymo ve Cruise sürücüsüz araçlarla 24 saat hizmet vermesine izin verdi.

Daha önce, sadece geceleri ücretli yolculuk yapmalarına izin veriliyordu.



Karar San Francisco'da tartışmalara yol açarken, kimileri araçların insan sürücüler tarafından kullanılan araçlardan daha güvenli olduğunu, kimileri ise itfaiye araçlarını engelleyerek güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.



DAHA ÖNCE KAZALAR MEYDANA GELMİŞTİ

Ağustos 2023'te meydana gelen bir olayda, sürücüsüz araç saatte 2 km hızla birine çarptı.



Diğer olayda ise bir kişi tarafından kullanılan başka bir araç, yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpmış ve bu kişi sürücüsüz aracın önüne savrulmuştur.