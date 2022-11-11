Sanat teknolojisi platformu, dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserleri Türkiye’ye getirdi!

Teknoloji sanat eserlerini üretme pratiklerini hızla değiştirirken, bu alanda yapılan sergiler toplumun beğeni algısına yön veriyor. Son olarak Dijital sanat yönetimi görüntüleme ve çözümlerinde blok zinciri tabanlı bir sanat teknolojisi platformu olan Blackdove, yakın zaman önce giriş yaptığı Türkiye sanat endüstrisine ses getirecek bir projeye imza attı.

Konaklama hizmetleri ile sanat galericiliğini aynı çatı altında buluşturan The Stay Boulevard işbirliğiyle, Selay Karasu, Kaya Hacaloğlu, Ozan Özçelik, Lukas Bruhn, Maxim Zhestkov ve Ecem Dilan Köse gibi dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini 9 Kasım’da The Stay Boulevard Nişantaşı’nda açılan 'Blackdove’dan Türkiye’ye Merhaba' adlı sergide dijital ekranlara artararak sanatseverlerle buluşturdu. Şubat ayına kadar sürecek sergide NFT sanat eserlerinin tüm renklerini ekranlara yansıtan premium dijital tuval markası, Türkiye’deki sanatseverin şirketlerinin dijital sanatın ayrıcalıklarıyla tanıştırmayı hedefliyor.



Geliştirdikleri teknolojiyi Türkiye’de hayata geçirmelerinin çok değerli olduğunu söyleyen Heryerde.com Kurucu Ortağı ve Blackdove Türkiye Yöneticisi Kaan Gençsoy, sergiye dair düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Bu galeri, tüm dünyadaki kullanıcılarına sanatı ceplerinde taşıma konforunu sunan Blackdove teknolojisinin yarattığı etkiyi Türkiye’de de yaşatabilme hedefimiz doğrultusunda bizim için çok değerli. Aynı zamanda Türk dijital sanatseverleri teknolojimiz ile buluşturup benzersiz bir dijital sanat deneyimin bir parçası yapma amacımız adına da önemli bir adım. En büyük arzumuz dijital sanatın ülkemizde daha fazla gelişmesi ve benimsenmesi. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz benzer iş birlikleri ile sanat faaliyetleri, sanatçılar için yeni bir platform ve sanat severler için farklı deneyimler sunmaya devam edeceğiz. Dijital sanata ve sanatçıya yaptığımız yatırımlarla, bu alanda öncü bir platform olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Geleceğin sanatına ve sanatçısına güvenilir ve kapsamlı bir platform sunarken, uçtan uca verdiğimiz hizmet ile kullanıcılara dijital sanat deneyimini ulaşılabilir hale getiriyoruz.”

TÜRKİYE'DE DİJİTAL SANATI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR



Türk kullanıcıları için bir dijital sanat topluluğu oluşturmak ve Türkiye’deki sanatçıları dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Heryerde.co Kurucu Ortağı ve Blackdove Türkiye Yöneticisi Tan Torun ise “Sanatçılara erişim, sanat parçalarına ve sergilerine ön katılım ve benzer fikirli bireyler ile sosyalleşme fırsatları yaratmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sergiyi, Türkiye’deki sanatseverler için dijital sanat akımının bir parçası olabilme fırsatı olarak görüyoruz. Bu proje için profesyonel bir işbirliğinin ötesinde bir araya geldiğimiz ev sahibimiz Maya Yıldırım, The Stay Boulevard Oteli’ne ve sanat eserlerine ekranlarını açan teknoloji ortağımız Vestel’e katkılarından dolayı müteşekkiriz. Türkiye’deki dijital sanat yürüyüşü farklı projelerle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL SANAT ESERLERİNİ ÖZEL EKRANLARLA EKRANA YANSITIYORLAR



Şirketin yaptığı açıklamadan edinilen bilgilere göre 2014’te Miami'de kurulan Blackdove, Vestel ile yaptığı işbirliği ile binlerce eseri duvara taşıyor. NFT’ler dahil olmak üzere birçok dijital eserin de sergilenmesini sağlayan şirketin kullandığı ekranlar 50 inç'den 98 inç'e kadar 6 hazır boyutta mevcut olmakla birlikte isteğe göre bu ölçülerin dışına çıkarak kişiselleştirilebiliyor. Yüksek ekran çözünürlük kaliteye sahip ve akıllı telefonlar ile entegre çalışıyor ve televizyon ekranlarında bulunmayan dikey kullanım ve ekranı kapatma ihtiyacı olmadan uzun süreli netlik ve görüntü kalitesinin sabit kalması gibi özellikler barındırıyor.



SANATSEVERLER 5 BİNİ AŞKIN ESERİ UYGULAMA ÜSTÜNDEN SATIN ALABİLİYOR



Blackdove’un geniş ve çok yönlü koleksiyonunda 450’den fazla yerli ve yabancı sanatçılar ve küratörlüğünü yaptığı 5 binden fazla eser bulunuyor. Sanatseverler ise bu eserleri şirketin uygulamasından üye olarak kiralayabiliyor veya satın alabiliyor. Bunun yanı sıra Blackdove, “parmağınızın ucunda sanat” anlayışıyla, mimarlık ofisleri, oteller ve galeriler üzerinden sanatseverleri buluşturarak yeni bir dijital sanat topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Koleksiyonerler ve ticari müşterilere iyi bir dijital sanat deneyimi sunmak adına en yeni teknolojilerle tasarlanan platform, dünyanın herhangi bir yerinden aktarmak, satın almak, yönetmek ve sergilemek için zarif bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, eserlere herhangi bir cep telefonundan, platformun uygulaması üzerinden veya bir ekran menüsü aracılığıyla erişebiliyor.