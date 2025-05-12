Sanatçılardan yapay zeka isyanı:  "Eserlerimiz sizin değil"

Elton John, Dua Lipa ve aralarında birçok tanınmış müzisyenin bulunduğu 400'den fazla İngiliz sanatçı, İngiltere hükümetine seslenerek yapay zekâya karşı telif haklarının korunmasını talep etti.

Hafta sonu yayımlanan açık mektupta, sanatçılar Başbakan Keir Starmer’dan, yapay zekâ şirketlerinin telifli içerikleri kullanmasına sınırlamalar getirecek yasa değişikliğini desteklemesini istedi. Mektup, Lordlar Kamarası üyesi Beeban Kidron tarafından sunulan değişikliği gündeme taşıdı.



Mektupta, “çalışmalarımızı teknoloji devlerinin emrine verirsek büyüme fırsatını kaçırırız” ifadeleri yer aldı. Sanatçılar, hükümetin gerekli adımları atmaması durumunda eserlerinin teknoloji şirketlerine "bedavaya verilmiş" olacağını ifade etti.

Mektup, parlamenterlere şu çağrıyla sona eriyor: “Bizi desteklemek, geleceğin yaratıcılarını desteklemektir. Çalışmalarımız sizin başkalarına vermeniz için değildir.”

İngiltere Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



YASADA NE DEĞİŞİYOR?

İngiltere hükümeti, OpenAI ve Google gibi yapay zekâ tekonolojilerinin telifli içerikleri eğitim verisi olarak kullanmasına olanak tanıyacak bir düzenlemeyi geçen yıl tartışmaya açmıştı. Taslak öneriye göre, içerik üreticileri eserlerinin yapay zekâ tarafından taranmasını istemiyorsa bunu aktif olarak engellemek zorunda kalacak.

Sanatçılar ve sektör temsilcileri, bu durumun içerik üreticilerine haksız bir yük getirdiğini ve emeklerinin izinsiz kullanılmasıyla sonuçlanacağını savunuyor.

Şubat ayında Annie Lennox ve Damon Albarn gibi sanatçılar, hükümetin telif yasasında önerdiği değişiklikleri protesto etmek için sessiz bir albüm yayınlamıştı.