Sanatın içindeki gizli matematik: Ünlü ressamların eserlerinde şaşırtıcı keşif!

Bilim insanları, Leonardo da Vinci ve Piet Mondrian gibi ünlü ressamların eserlerinde doğadaki dallanma modellerini yansıtan gizli matematiksel oranlar keşfetti.

PNAS Nexus adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, ressamların ağaç tasvirlerini incelendi ve dalların kalınlıklarının belirli matematiksel oranlara uyduğu belirlendi. Uzmanlar, bu sayede soyut resimlerin bile bazen fark edilmeden gerçekçi doğa formlarını taklit edebileceğini düşünüyor.



Leonardo da Vinci, 16. yüzyılda yaptığı gözlemlerinde, dalların çapları arasındaki ilişkinin belirli matematiksel kurallara dayandığını öne sürmüştü. Da Vinci'nin kullandığı "α" parametresi, bilim insanlarının incelediği sanat eserlerinde de 1,5 ila 2,8 arasında değişen oranlarla doğrulandı.



GRİ AĞAÇ TABLOSUNDA SAKLI MATEMATİK

Araştırma ekibi, 20. yüzyıl sanatçısı Piet Mondrian’ın 1912 tarihli Gri Ağaç adlı kübist eserinde de benzer matematiksel oranların bulunduğunu belirtti. Çalışma, belirli matematiksel değerlerin korunmasının, soyut sanatın bile bilinçaltında doğal formları hatırlatmasını sağladığını ortaya koyuyor.



Farklı dönemlerden ve kültürlerden sanat eserleri üzerinde yapılan analizler, ağaç tasvirlerindeki matematiğin zaman ve mekândan bağımsız bir estetik unsur olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, "Bu çalışma, sanatın doğanın güzelliğini takdir etme ve yeniden yaratma biçimi sunduğunu gösteriyor" diyerek sanatın bilimle nasıl iç içe geçtiğine dikkat çekiyor.