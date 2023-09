Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM), Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress etkinliğine ev sahipliği yapacağını bildirdi.



Uzay meraklılarının GUHEM'de gerçekleştirilecek kongrede bir araya geleceğini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye, 5 gün boyunca, 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotu ağırlayacak. Dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların da katılacağı Planetary Congress etkinliği için Türkiye'nin seçilmesi, Milli Uzay Programı'nın meyvelerinin toplaması bakımından önemli. Bütün uzay meraklılarını bekliyoruz. Gençlerimizin, hayallerinin peşinden gitmeleri, geleceğin uzay yolcularının onların arasından çıkacağını bilmeleri gerekiyor. Geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknolojinin genç neferleri arasından yetişiyor. Biz de gençlerimize ve uzaya ilgi duyan milletimize her zaman söylediğimiz gibi sizlerle birlikteyiz, desteklerimizle her zaman yanınızdayız."



Kacır, Türkiye'nin, Milli Uzay Programı doğrultusunda uzaya dair gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu vurguladı.



Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken ülkenin uzay alanındaki yetkinliklerini daha da ileriye taşımak istediklerine dikkati çeken Kacır, "Orta Vadeli Program'da da Milli Uzay Programı çerçevesinde izleyeceğimiz politikayı vurguladık. Program çerçevesinde, Türkiye'deki uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini koordine ederek, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



25-29 EYLÜL'DE GUHEM'DE ULUSLARARASI DEV BULUŞMA



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre de Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM'deki kongre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle organize edilecek.



Etkinlik kapsamında GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla kente gelecek 70'ten fazla astronot 5 gün boyunca birbirinden önemli etkinliklerde yer alacak. 25-29 Eylül'de gerçekleştirilecek kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacaklar.



ASTRONOTLAR BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK



Kongrede, Artemis II göreviyle Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalmış Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den, eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alacak.



Uzay konusunda dünyanın en prestijli isimlerini bir araya getirecek olan etkinliğin teknik oturumları, BTSO tarafından hayata geçirilen iş dünyasının eğitim ve gelişim merkezi Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.



25 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek açılış organizasyonunun ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO'su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO'su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.



TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULARI DA KATILIYOR



Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin "Gelecek Projeksiyonu" oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca "Yeni Uzay Ekonomisi" ile "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar yer alacak.



KONGRENİN ANA TEMASI "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilecek organizasyonun teması ise "İstikbal Göklerdedir" olacak.



Tema, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünden yola çıkılarak belirlendi.



Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki organizasyonda 5 gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleriyle, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.



ASTRONOTLAR, VATANDAŞLARLA BULUŞACAK



27 Eylül'de GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca "Bilim-Toplum" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelecekler.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:



"Bu dev kongre, gençlerimizin de uzay ve havacılık alanındaki farkındalıklarını artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'İstikbal Göklerdedir' ana temasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlandığımız kongrenin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."