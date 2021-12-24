Sandbox gibi bir örnek: HUH Token Fiyatı Lansman Sonrası 6 Saatte yüzde 400 Arttı

Şu anda, Sandbox bazı önemli rüzgarlardan faydalanıyor. İnsanlara kendi sanal dünyalarını yaratma yeteneği sağlamayı amaçlayan büyük bir Ethereum tabanlı blok zinciri projesidir. Blockchain destekli metaverse arenasında hızla genişledi.



Sandbox, kendi tokenine sahip tek blockchain tabanlı metaverse oyunu değil. Son zamanlarda Facebook'un Metaverse olarak yeniden markalaşması haberlerinin bir sonucu olarak popülerlik kazandı. Kullanıcıların karşılıksız tokenler (NFT'ler) üretmesine ve bunları oyunlarda kullanmasına veya platformun pazarına bağlamasına izin veren platformlar çok uzak.



NFT'ler, her zaman ortaya çıkan yeni pazarlarla hızla genişleyen bir alan olarak görülüyor. Sonuç olarak, bazı insanlar bunun rakiplerine kıyasla gerçekçi bir seçenek olup olmadığını merak edebilir. HUH Token'ın da NFT pazar trendiyle ilgilendiğine dair söylentiler var. Platformun yönü ise sosyal bir deneyim içindir.



HUH Token'ın, insanları bu kripto para birimini elinde tutmaya ikna etmek için kullanılabilecek binden fazla üst düzey sosyal etkileyiciye sahip olduğu belirtiliyor. Kripto para birimi alanında dikkatin satıldığı gerçeğinin gösterdiği gibi, sosyal etkinin değeri abartılamaz.



Sandbox, bu temaları kullanarak çok popülerlik kazanmış bir program kurgusudur. Kasım ayı başında platformda 500.000'den fazla kayıtlı cüzdan ve 12.000 sanal arazi sahibi vardı.



Ayrıca B Serisi yatırımda 93 milyon dolar elde edebildi ve platformda yer alacak Snoop Dogg gibi birkaç yüksek profilli kişiye sahip. İnsanlar, kayda değer bir ivme ve portföy değiştirme kazanç potansiyeli olan kripto para birimleri ararlar ve genellikle SAND ve HUH Token gibi seçenekler tam beklentilerini karşılar. Sandbox'ın şu anda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor.



Bununla birlikte, SAND, HUH Token'ın önümüzdeki yıl içinde ulaşmayı umduğu, piyasa değerine göre ilk 50 kripto para birimi listesine giren, hızla yükselen bir kripto para birimidir. HUH Token'ın Sandbox'a göre bir avantajı vardır, çünkü birden fazla türde para üretebilir.



HUH Token ayrıca Shellbox, Solidity Finance ve Certik tarafından da denetlenerek kodun doğruluğunu kanıtladı. HUH Token için yapılan teknik incelemeler, ürünün geleceği için amaçlarını ve faydasını gösteriyor.



Elbette, diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi, uygun şekilde değerlemesi zor olan herhangi bir dijital varlığı satın almanın doğal bir riski vardır. Bununla birlikte, bu kripto para birimini yukarı çeken birkaç güç göz önüne alındığında, HUH Token'ın düşmesi de bir fırsat olarak görülebilir.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.

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