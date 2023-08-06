Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor

İnternet trafiği ile ilgili bilgiler paylaşan Siteefy sitesinin verilerine göre, dünya çapında 1 milyar 106 milyon 671 bin 903 web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerinin yüzde 18'i (201 milyon 898 bin 446) aktif olarak kullanılırken yüzde 82'si ise aktif olarak kullanılmıyor. Günde 252 bin yeni internet sitesi açılırken saatte 10 bin 500, dakikada 175, saniyede 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.



EN FAZLA GOOGLE VE YOUTUBE ZİYARET EDİLİYOR

similarweb.com verilerine göre dünya genelinde en fazla ziyaret edilen site "google.com" oldu. Google'ı "youtube.com", "facebook.com", "instagram.com" ve "twitter.com" takip ediyor.



Kullanıcıların her ziyaret için harcadıkları sürelere bakıldığında ise bir kullanıcı, bir ziyaretinde Google'da 10 dakika 38 saniye, Youtube'da 20 dakika 25 saniye, Facebook'ta 10 dakika 43 saniye, Instagram'da 8 dakika 22 saniye ve Twitter'da 10 dakika 47 saniye harcıyor.



DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 64,9'U İNTERNET KULLANIYOR

Statista verilerine göre ise Nisan 2023 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 64,9'u (5,18 milyar) internet kullanırken yüzde 59,9'u da (4,8 milyar) sosyal medya kullanıyor. Bölgesel anlamda Kuzey Avrupa dünyada erişimi en yüksek olan bölge olarak öne çıkıyor.



Ülkesel bazda Norveç, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 99 internet erişimi ile internet erişimi en yüksek ülkeler oluyor. 2,93 milyar kullanıcı ile Asya en çok internet kullanıcısına sahip kıta olurken 750 milyon kullanıcı ile Avrupa ikinci sırada yer alıyor.