Lovot, iki tekerleğin üzerinde hareket ediyor ve sevgi istediği zaman iki kanada benzeyen kollarını açarak sizden ona sarılmanızı istiyor.



Groove X "Lovot, insanlar için görevler yapacak bir robot olarak tasarlanmadı. Daha çok ilgi ve sevgi bekliyor. Bazen de tanımadığı insanlara karşı utangaç davranıyor” açıklamasını yaptı.



Teknolojinin insanları yalnızlaştırdığı dünyada Lovot, Sony'nin robot köpeği AIBO’ya benzetildi.

Büyük etkileyici gözleriyle çocukların ve yetişkinlerin sevgilisi haline gelebilecek bu sevgi dolu robotlar Japonya’da 596 bin Yen'e (yaklaşık 5,300 Dolar'dan) çift halinde satışa çıkarıldı.