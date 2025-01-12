Şaşırtan büyüklükte asteroit keşfedildi! "Yalnızca kedi boyutunda"

Yeni bir araştırmaya göre, 2022 yılında Niagara Şelalesi üzerinde patlayarak muhteşem bir ateş topuna dönüşen meteorun şimdiye dek ölçülen en küçük asteroit olduğunu ortaya koydu.



Gök bilimciler tarafından Kanada üzerinde gerçekleşen çarpıcı patlamadan birkaç saat önce tespit edilen asteroitin, kedi büyüklüğünde olduğu belirtildi.



2022 WJ1 diye adlandırılan uzay kayası, 19 Kasım 2022'nin erken saatlerinde Dünya'nın alt atmosferine girerken sürtünme nedeniyle parçalara ayrılmıştı.



Asteroit, hızla yanarak gökyüzünden geçerken Ontario yakınlarında yeşil bir ışık şeridiyle bir sonik patlama yaratmıştı.



Gök bilimciler uzay kayasının Dünya'ya doğru geldiğini tespit ettiklerinde, onu atmosferde yakından izlemek için öngörülen rota boyunca aletler yerleştirdiler.

2022 WJ1 asteroitinin yörüngesinin, parçalarının çoğunun Ontario Gölü'ne düşmesine, ana kütlesinin ise karaya çarpmasına neden olduğu keşfedildi.



Ancak, yapılan kapsamlı aramalara rağmen 2024 yazına kadar hiçbir meteor parçası bulunamadı. Yerel halk, toprağa gömülü olduğu düşünülen ana parçayı aramaya devam ediyor.

Asteroit, atmosferde ilerlerken yaydığı yeşil ışıkla ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletlerinde görüldü. Gökbilimciler, asteroitin yaklaşık 40-60 cm genişliğinde olduğunu ve bunun onu "en küçük asteroit" olarak tanımlandığını belirledi.

Yeni çalışma, teleskop ve meteor kameralarından elde edilen verileri birleştirerek asteroitlerin boyut ve kimyasal yapısını daha doğru bir şekilde analiz etmeye olanak sağlıyor.

