Şaşırtıcı Motorola sızıntısı: Kitap gibi katlanan telefon geliyor

Lenovo’nun sızdırılan bir sunumuna göre akıllı telefon üreticisi Motorola, ilk kez “kitap tipi” tasarıma sahip katlanabilir bir akıllı telefon geliştiriyor. Cihazın Motorola Razr Fold adıyla piyasaya sürülmesi ve bu yıl içinde tanıtılması bekleniyor.

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan teknolojist Evan Blass, Lenovo ve Motorola’nın yakında çıkaracağı ürünleri içeren şirket içi bir sunumdan slaytlar paylaştı. Söz konusu slaytlardan biri, Motorola Razr Fold’un varlığını gözler önüne serdi.

Sunumda net bir tarih yer almasa da, lansmanın yılın ilerleyen dönemlerinde yapılacağı belirtiliyor. Bu da Motorola’nın Razr Fold’u CES 2026 kapsamında tanıtma ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak şimdilik firmadan onay gelmedi.

SINIRLARI ZORLAYACAK

Sızdırılan slaytta, yeni katlanabilir telefonun “parlak ekranlar”, yapay zeka destekli özellikler ve “sınırları zorlayan, gelişmiş bir kamera sistemi” sunacağı ifade ediliyor.

Evan Blass’a göre Razr Fold’un çıkışı yakın olsa da, şu an için bilgiler sınırlı. Mevcut detaylar, yalnızca tek bir pazarlama slaydına dayanıyor.

Öte yandan Motorola’nın katlanabilir olmayan yeni amiral gemisi Motorola Signature hakkında ise neredeyse tüm detaylar ortaya çıkmış durumda. Daha önce Motorola Edge 70 Ultra adıyla sızdırılan ve sonradan yeniden markalanan Signature modelinin, üç adet 50 megapiksel kamera sensörü, Snapdragon 8 Gen 5 işlemci ve yapılandırmaya bağlı olarak 12 GB veya 16 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

iPhone Air kadar ince olmasa da Signature’ın 6,99 mm kalınlık ve 186 gram ağırlık ile epey ince ve hafif bir gövde sunacağı belirtiliyor. Cihazda ayrıca 6,8 inç “Extreme AMOLED” ekran, 5 bin 200 mAh batarya, 90W TurboPower kablolu ve 50W TurboPower kablosuz şarj desteği yer alacak.