Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin cüzdanı tehlikede: Dünya kaosa sürüklenebilir

2009–2010 döneminde kullanılan P2PK (public-key) adresleri, modern Bitcoin adreslerinden farklı. Günümüzde kullanılan adreslerde gerçek anahtar sadece harcama sırasında açıklanır. Bu da klasik bilgisayarlara karşı güçlü bir güvenlik sağlar.



Ancak bu güvenlik, kuantum bilgisayarlar için güçlü bir engel değil. Yeterli sayıda kararlı mantıksal kübite sahip bir kuantum bilgisayar Satoshi’nin cüzdan bilgilerini hesaplayabilir ve 1,1 milyon BTC’yi başka cüzdana taşıyabilir



Üstelik bunu yapması yalnızca saatler veya günler sürebilir.

Q GÜNÜ (KUANTUM DAY) NE KADAR YAKIN?

Uzmanlar yıllardır “kuantum tehdit 10–20 yıl uzakta” diyordu. Artık bu tahmin hızla yıllara, hatta tek haneli bir zaman dilimine çekilmiş durumda. Gerçek bir saldırı için yaklaşık 2.330 mantıksal kübit gerekiyor. Bunun için 1 milyon fiziksel kübitlik hataya dayanıklı bir makine şart.

IBM, Google, Quantinuum, Rigetti gibi şirketler ise bu hedefe ulaşmak için agresif bir yarış içinde ve 2027’ye kadar 1.000+ kübitlik sistemlerin geleceği öngörülüyor.

Kuantum araştırmalarında gizli devlet programlarının ne boyutta olduğu ise bilinmiyor.

2025 tarihli Human Rights Foundation raporuna göre 6,51 milyon BTC kuantum saldırılarına açık ve Satoshi'nin BTC'leri de dahil olmak üzere bunun 1,72 milyonu doğrudan risk altında.

4,49 milyon BTC ise kullanıcılar cüzdanlarını taşıdığı takdirde korunabilir. Özellikle adres tekrar kullanımının (address reuse) yaygın olduğu eski yıllara ait adresler riskli.

“KUANTUM GÜNÜ”NDE NE OLABİLİR?

Eğer kötü niyetli bir aktör ilk kuantum makineyi elde ederse Satoshi’nin BTC’sini hareket ettirebilir ve Bitcoin’in güvenliği kırılmış olur. Buna bağlı olarak küresel piyasalarda panik, borsa çöküşü ve zincir dışı kaos yaşanabilir. Bütün bunlar, Bitcoin için varoluşsal bir kriz anlamına gelir.

BITCOIN KENDİNİ NASIL KORUYABİLİR?

Çözüm kuantum sonrası kriptografi (PQC) algoritmalarına geçmek. Bunun için ilk resmi standartlar

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2024’te ilk resmi PQC standartlarını yayımladı.

Bitcoin'in ise yeni kuantum güvenli adres tipleri oluşturması, kullanıcıların ise, eski adreslerinden güvenli adreslere taşınması gerekiyor. Ancak “Harvest now, decrypt later” (şimdi topla, sonra kır) yöntemiyle milyonlarca public key halihazırda arşivlenmiş olabilir.



Savunma hazır olmadan kuantum saldırı mümkün hale gelirse, Bitcoin tarihinin en dramatik anı yaşanabilir.

GERÇEK KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR?

Bitcoin’in kurucusu ve teknik makalesinin (whitepaper) yazarı olarak bilinen Satoshi Nakamoto, gerçek kimliği hala ortaya çıkmamış bir kişi ya da ekibin kullandığı takma addır. Adı Japonca kökenli olsa da, Nakamoto’nun forum mesajlarında ve teknik yazışmalarında son derece akıcı bir İngilizce kullanması, bazı uzmanların onun İngilizce konuşulan bir ülkede yetişmiş olabileceğini düşünmesine yol açmıştır.

Yıllar içinde, Satoshi’nin kim olabileceğine dair çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bitcoin gelişimine önemli katkılarıyla bilinen Hal Finney ve Bit Gold projesiyle dijital para fikrinin öncülerinden olan Nick Szabo da bu isimler arasında. Özellikle 12 Ocak 2009’da gerçekleşen ilk Bitcoin transferinin Satoshi tarafından Hal Finney’e yapılmış olması, bu iddiaları güçlendirse de, ne Finney ne de Szabo, Satoshi olduklarını hiçbir zaman kabul etmedi.

Satoshi, 2009’dan 2010’un ortalarına kadar Bitcoin yazılımının geliştirilmesine aktif şekilde katıldı. 2010’da ise tüm projeyi açık kaynak topluluğuna bırakarak ortadan kayboldu. Bugün Satoshi’ye ait olduğu düşünülen adreslerde yaklaşık 1 milyon BTC bulunuyor ve bu varlıklar hala hiç hareket etmediği için hem teknik çevrelerde hem de finans dünyasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.