Satrançta yapay zeka finali: Grok ve ChatGPT kapıştı

Bir tarafta Elon Musk'ın Grok'u, diğer tarafta Sam Altman'ın ChatGPT'si.

Yapay zeka sistemleri arasında perşembe günü gerçekleştirilen Kaggle Yapay Zeka Fuarı Turnuvasında her iki model de Anthropic, DeepSeek, Google ve Moonshot AI’ın sistemlerini geride bırakarak finale yükseldi.

Turnuva sonunda Sam Altman'ın yapay zeka modeli, Elon Musk'ın Grok'unu mağlup etti.



Independent'ta yer alan habere göre bu karşılaşma, 10 yıl önce OpenAI’ı birlikte kuran Sam Altman ve Elon Musk arasındaki kişisel rekabet açısından da önem taşıyordu. Musk, OpenAI’dan ayrılarak xAI’ı kurmuş ve daha önce ChatGPT’nin geliştiricisini satın alma girişiminde bulunmuştu. Başarısız olan bu girişimin ardından Altman, eski ortağını “zorba” olarak nitelendirmişti.



Turnuva sonrası Musk, Grok 4’ün satranç başarısını “yan etki” olarak yorumladı ve “xAI satranca neredeyse hiç emek harcamadı” dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ



Satrançta yapay zeka ile insan rekabeti, 1997’de IBM’in Deep Blue adlı süper bilgisayarının dünya şampiyonu Garry Kasparov’u mağlup etmesiyle gündeme gelmişti. O günden bu yana Google’ın DeepMind ekibi, satranç ve Go gibi oyunlarda insanüstü seviyede oynayabilen sistemler geliştirdi.



Bu turnuva ise, 2022’de ChatGPT ile popülerleşen genel amaçlı büyük dil modellerinin (GDM) yeteneklerini test eden ilk büyük organizasyon oldu.



Turnuvayı değerlendiren Take Take Take şirketinin CEO’su Mats André Kristiansen, “90’larda Kasparov ve Deep Blue büyük olaydı. Bu turnuvada ise modellerin nasıl düşündüğü ve mantık yürüttüğü hakkında önemli bilgiler edindik” dedi.



Dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen, temmuz ayında ChatGPT ile yaptığı çevrim içi karşılaşmada hiç taş kaybetmeden galip gelmişti. Carlsen, Grok’un satranç derecesini 800, o3’ün derecesini ise 1200 civarında tahmin etti. Karşılaştırmak gerekirse Carlsen’ın en yüksek derecesi 2882.

