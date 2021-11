Save the Children’ın “Evrenler Arası Macera” adlı oyunu Felis Ödülleri’nden başarı ödülüyle döndü

Save the Children Finlandiya tarafından fonlanan proje kapsamında oyun şirketi ROOT tarafından tasarlanan ve Avcılar Leyla Bayram İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin katkısıyla hazırlanan "Evrenler Arası Macera" isimli oyun “Felis Global - Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.



7-11 yaş grubundaki çocukların siber zorbalık da dahil olmak üzere tüm akran zorbalığı türlerini tanıyarak zorbalıkla başa çıkabilme becerilerini eğlenceli ve macera dolu bir oyun deneyimiyle geliştirme fırsatı sunan proje ev sahibi ve mülteci topluluklar arasındaki sosyal uyumu da güçlendirmeyi hedefliyor.



Oyunun geliştirilme sürecinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla Avcılar Leyla Bayram İlkokulu öğrencilerinin oyunun görsel tasarımından karakterlerin belirlenmesine kadar tüm üretim sürecine birebir dahil olduğunun altını çizen Save the Children Türkiye Proje Yöneticisi Burak Anadolu, “Daha geniş kitlelere ulaşmak için oyunu Türkçe’ye ek olarak Arapça, Farsça ve İngilizce içeriklerle dört dilde tasarladık. Akran zorbalığının olumsuz etkilerini azaltan; temelinde iyiliği aşılayan, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli oyunumuzu 7 yaş ve üzerindeki tüm bireyler rahatlıkla oynayabilir.” dedi.



Türkiye’de öğretici oyun denince sorunun tanımlanması dışında akla ilk gelenin oyuncuya kendi yaş grubuna uygun ve anlamlı seçimler sunmak olduğunu vurgulayan ROOT’un kurucusu Ceren Öztulca her şeyden önemlisinin eğlenceli bir oyun ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. “Bunu yapmanın en verimli yolu, oyunu hedef kitlesiyle, yani çocuklarla birlikte tasarlamaktı. Oyunun adından içerdiği bölgelere, oynanabilir karakterlere kadar pek çok şeyi çocuklar belirledi.” dedi.



Evrenler Arası Macera, ‘kutu oyunu’ sürümü,



www.evrenlerarasimacera.com internet sitesinden indirilip yazıcıdan çıktısı alınarak oluşturulabilen "kes-yapıştır" sürümü ile Windows, Mac, Linux ve Android uyumlu dijital sürümleriyle üç farklı mecrada oynanabiliyor.



Şu zamana kadar 1000'e yakın kutu oyunu okullara ve çeşitli STK'lara dağıtılan oyunun önümüzdeki günlerde de ailelere, okullara ve alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına dağıtımı devam edecek.



Akran zorbalığı hakkında



Okullarda yaşanan şiddet ve zorbalık çocuk ve ergenlerin fiziksel ve duygusal iyilik halini olumsuz etkilerken, zorbalığa maruz bırakılan çocukların kişiler arası ilişkilerde güçlük yaşama, yalnız, kaygılı ve depresif hissetme ve öz benlik algısı gelişiminde sıkıntılar yaşama olasılıklarını arttırıyor. Bireysel etkilerinin yanı sıra çocukların okuldan uzaklaşması, akademik başarılarının olumsuz etkilenmesi ve okulu terk etme risklerinin artması da bir diğer sonuçlar arasında. Çocuklar için oldukça zorlayıcı olan zorbalık durumunun yaşandığı okullar öğrenciler için sosyal ve duygusal açıdan güvenli bir ortamı her zaman sunamıyor.



OECD, PISA 2018 sonuçlarına göre ilgili ülkelerdeki öğrencilerin yüzde 23’ü en az birkaç kez zorbalığa maruz bırakıldı. Bu duruma maruz bırakılan öğrencilerin olumsuz duygular yaşadığı ve okul ile anlamlı bir bağ kurmakta ve okula ait hissetmekte güçlük çektiği raporlandı. İlgili araştırmanın Türkiye’de okullarda zorbalığa ilişkin verileri incelendiğinde öğrencilerin yüzde 24’ünün en az birkaç kez zorbalığa maruz kaldığı görüldü.