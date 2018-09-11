SEC’in dün yayınlanan açıklamasında “kamu menfaati ve yatırımcıların korunması için” söz konusu kararın verildiği belirtilmişti.

Kobre Kim LLP şirketinden Jake Chervinsky, icra savunma ve menkul kıymetler avukatı, SEC kararının Bitcoin ve Ethereum’un ABD genelinde ne şekilde regüle edileceğini etkilemeyeceğini söyledi. Chervinsky, Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım senetlerinde tutarlı ve doğru bilgi bulunmamasının, ABD piyasalarında yatırım yapmak isteyen yatırımcıları yanlış yönlendirmeleri sebebiyle SEC’in bu kararı vermiş olabileceğini, fakat söz konusu kararın uzun vadede Bitcoin ve Ethereum üzerinde etkili olmayacağını belirtti.



Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.66’lık bir artışla 6,369 dolara yükseldi ve 109 milyar 939 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.1’ini oluşturdu.



Toplam 1,930 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.18 ile yalnızca Tether yükseldi. En büyük 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 37’si yükseldi ve yüzde 46.78 ile en çok 96’ncı sıradaki Emercoin arttı.



Piyasadaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasa hacmi 200 milyar doların altındaki yerini korudu ve 196 milyar 238 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 949 milyon dolar olarak hesaplandı.