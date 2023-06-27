Sega ve Bungie'yi satın almayı düşündü: Microsoft'un Xbox Game Pass'i büyütme planı

Microsoft'un ABD Federal Ticaret Komisyonu ile mahkeme savaşı devam ederken, gün yüzüne yeni belgeler çıkmaya devam ediyor.



Son olarak Xbox'ın patronu Phil Spencer, CEO Satya Nadella ve Microsoft CFO'su Amy Hood'a Sega'yı satın almaya yönelik bir strateji onayı talep eden e-posta gönderdiği öne sürüldü.

"XBOX GAME PASS'İ GELİŞTİRMEMİZE YARDIMCI OLACAK"



Spencer, Kasım 2020'de gönderdiği e-postada, "Sega'nın küresel coğrafi çekiciliğe sahip segmentlerde dengeli bir oyun portföyü oluşturduğuna ve hem konsol içinde hem de konsol dışında Xbox Game Pass'i geliştirmemize yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.



Microsoft, Sega'yı satın almanın PC ve konsol nezdinde Xbox Game Pass aboneliklerini artıracağına inanıyordu.

2021'DE SEGA HALA ANA HEDEFTİ



The Verge'ün aktardığına göre, Sega'nın satın alınmasıyla ilgili onay alınıp alınmadığının net olmadığı belirtildi. Ancak Microsoft'un 2021 tarihli şirket içi birleşme inceleme belgesinde Sega'nın hala ana hedef olarak gösterildiği öne sürüldü.



Sega'nın yanı sıra Bungie, Zynga ve IO Interactive'in Microsoft'un ciddi şekilde satın almayı düşündüğü diğer şirketler olduğu ifade edildi.