'Şehir katili' asteroit Dünya ile Ay arasından geçecek

'Şehir katili' olarak tanımlanan asteroit Dünya ile Ay'ın arasında geçecek. NASA, bu kadar büyük bir asteroitin bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bunun 10 yılda bir yaşandığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre bilim adamları, asteroitin çapının 40 ila 90 metre olduğunu tahmin ediyor.

Bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 olarak isimlendirilen asteroit, Cumartesi günü Ay'ın 515 bin kilometre yakınından geçerek birkaç saat sonra, saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla Dünya'nın yanından geçecek.



Bu yakın geçiş, gökbilimcilere nesneyi yakından izleme şansı verecek.



Ay'a olan mesafenin yarısından daha az bir mesafeden geçecek olan asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.



Avrupa Uzay Ajansı'nın Gezegen Savunma Şefi Richard Moissl yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'ya çarpma şansı yok, ancak yakın yaklaşımı gözlemler için harika bir fırsat sunuyor" dedi.

