Şehirlerde sıçan artışının nedeni belli oldu

ABD'de her yıl yıllık zararlarının 27 milyar doları bulduğu tahmin edilen sıçanların dünya genelinde görülme oranları arttı.



Bilim insanlarına göre sıçan sayısının hızla artmasının ardındaki sebep iklim değişikliği.



Kemirgenler altyapıya zarar veriyor, gıdaları kirletiyor ve ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor.



Richmond Üniversitesi'nden Jonathan Richardson ve ekibi, ABD, Kanada, Japonya ve Hollanda'daki 16 şehirde sıçan popülasyonlarını inceledi.



Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sıçan sayısındaki artışın yüzde 40'ı sıcaklıkların yükselmesiyle bağlantılı. Daha sıcak havalar, kemirgenlerin daha uzun süre aktif kalmasını ve daha fazla üremesini sağlıyor.



En büyük artış Washington, San Francisco, Toronto, New York ve Amsterdam'da yaşandı. New York'ta yüzde 162, Washington'da ise yüzde 300 artış kaydedildi. Ancak New Orleans, Louisville ve Tokyo'da sıçan sayısı azaldı. Tokyo’daki düşüş, halkın temizlik konusundaki titizliğiyle; New Orleans’taki ise kent yönetiminin etkili mücadele politikalarıyla ilişkilendirildi.



Uzmanlar, sıçanlarla mücadelede öldürmenin çözüm olmadığını, onların gıda atıklarına ve çöplere erişimini kısıtlamanın daha etkili bir yöntem olduğunu vurguluyor. Richardson, iklim değişikliğinin sıçan popülasyonunu artırmasının endişe verici olduğunu, ancak bu soruna yönelik önlemleri erkenden almanın kritik olduğunu belirtiyor.