Sekiz aydır uzayda: "Motor becerilerimi kaybettim, yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttum"
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlarından Sunita Williams, sekiz ay boyunca uzayda kaldıktan sonra bazı temel motor becerilerini kaybettiğini açıkladı. Williams, "Yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Burada uzun süredir bulunuyorum, oturmadım, yatmadım" dedi. Geçtiğimiz günlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu "gidip almasını" istemişti. Musk ise, yaptığı açıklamada Williams ve Wilmore'u "en kısa sürede" Dünya'ya geri getireceğine söz verdi.
Boeing'in Starliner uzay aracı ile 6 Haziran'da uzaya giden iki NASA astronotu, 8 aydır uzayda mahsur kaldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlardan Sunita Williams, sekiz ay boyunca uzayda kaldıktan sonra bazı temel motor becerilerini kaybettiğini açıkladı. Williams, "Yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Burada uzun süredir bulunuyorum, oturmadım, yatmadım" dedi.
Williams, mikro yerçekiminde 234 gün geçirdikten sonra yürümenin nasıl bir şey olduğunu unuttuğunu itiraf etti.
DÖNÜŞLERİ DEFALARCA ERTELENDİ
59 yaşındaki Williams ve mürettebat arkadaşı 62 yaşındaki Barry Wilmore'ın başlangıçta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sekiz gün geçirmeleri gerekiyordu ancak onları götüren Boeing kapsülünde teknik sorunlar yaşandı.
Kapsül Dünya'ya boş ve sorunsuz şekilde döndü ancak iki astronot en az Mart sonuna kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.
BAŞKANDAN MUSK'A KURTARMA GÖREVİ
ABD Başkanı Donald Trump, astronotların uzayda mahsur kaldığını ve Biden yönetimi tarafından adeta terk edildiklerini iddia etti. Trump, Elon Musk’a çağrıda bulunarak SpaceX'in astronotları geri getirmesini istedi.
Musk, yaptığı açıklamada Williams ve Wilmore'u "en kısa sürede" Dünya'ya geri getireceğine söz verdi.
NASA: "ASTRONOTLAR MAHSUR DEĞİL"
NASA, astronotların ISS'de mahsur kaldığı iddialarını reddetti ve her zaman uzun süreli uzay görevleri için hazırlandıklarını belirtti. Ancak mikro yerçekimi koşullarının astronotların kas ve kemik yapısında ciddi bozulmalara yol açtığı biliniyor. NASA verilerine göre, uzayda geçirilen her ay, önlem alınmadığı takdirde kemik yoğunluğunda yüzde 1 oranında kayba neden oluyor.
NE ZAMAN DÖNEBİLECEKLER?
Astronotların dönüşü, SpaceX'in Crew-10 misyonunun ISS'ye fırlatılmasına bağlı. Crew-10’un fırlatma sürecindeki gecikmeler nedeniyle dönüş tarihi Mart sonuna ertelendi. SpaceX, Crew-10’u planlanandan erken fırlatarak süreci hızlandırabilir ancak şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.
Elon Musk ve Donald Trump’ın açıklamaları, Williams ve Wilmore’un daha erken dönebileceği yönünde spekülasyonlara yol açsa da, NASA henüz resmi bir tarih değişikliği duyurmadı.
UZAYDA KALMA REKORU
Williams ve Wilmore'un Mart sonunda ISS’den ayrılması halinde, sekiz aylık görevleri standart bir ISS misyonundan iki ay daha uzun sürecek. Ancak 371 günle en uzun ISS görev süresi rekoru, Amerikalı astronot Frank Rubio’da kalmaya devam edecek.
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