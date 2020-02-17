Seks robotları psikolojiyi bozabilir uyarısı

Bilim insanları bu alandaki teknolojinin düzenleme olmaksızın ilerlediğini, bunun nedeninin ise düzenleyici kurumların bu konuya girme konusunda isteksiz olduğunu söyledi. Araştırmacılar yetkilileri ivedilikle harekete geçmeye davet etti.



Duke Üniversitesi'nden Dr. Christine Hendren, bazı seks robotlarının karşı koyma programları olduğunu, böylece robotların sahiplerinin tecavüz senaryosu yaratabildiklerini aktardı.



PEDOFİLİ, ÇOCUK ROBOT GELİŞTİRDİ



BBC'nin haberine göre Hendren, "Bazı robotlar da çocuk görünümünde tasarlanıyor. Bunlardan birinin geliştiricisi olan ve pedofil olduğunu açıklamış Japon bir adam, bunun gerçek bir çocuğa zarar vermesinin önüne geçen önleyici bir araç olduğunu savunuyor" ifadelerini kullandı.



Dr. Hendren'in dikkat çektiği noktayı ise, "Ama bu öte yandan ortadan kaldırılması gereken bu tür davranışları normalleştirmiyor mu?" sözleriyla açıklıyor.



SAHİBİYLE İLETİŞİME GEÇEN YAPAY ZEKA



İnternette çeşitli seks robotu şirketlerinin reklamları yer alıyor. Onlardan biri de ABD merkezli Realrobitix. Harmony adını verdikleri robotu 8 bin ile 10 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıyorlar.



İnsan boyutundaki bu robotlar gözlerini kırpabiliyor, boynunu hareket ettirebiliyor ve konuşurken de dudaklarını oynatabiliyor.



İskoç aksanıyla konuşan robot, "Doğru hamleleri yaparsan hazza ulaşacaksın" gibi ifadelerle konuşuyor.



Şirketin kurucusu ve yöneticisi Matt McMullen, Harmony'nin yapay zeka sayesinde sahibiyle bir ilişki kurduğunu söyleyerek , "Sizinle ilgili şeyleri, örneğin neyi sevip sevmediğinizi ve deneyimlerinizi hatırlayabiliyor" açıklamasını yaptı.



PAZARLANMASI YASAKLANMALI MI?



İngiltere'nin Leicester kentindeki De Montfort Üniversitesi'nde Etik, Robot Kültürü ve Yapay Zeka profesörü olan Kathleen Richardson, bu türden bir pazarlamanın yasaklanması gerektiğini düşünüyor:



Richardson, "Bu şirketler 'İlişkilerin, partnerlerin yok mu? Üzülme, biz sana bir robot kız arkadaş yaratabiliriz' diyorlar. Fakat bir kız arkadaş ile ilişki samimiyet, bağlanma ve karşılıklılık ile gelişir. Makinalar bunların yerini dolduramaz" dedi.



Prof. Richardson'ın danışmanlık yaptığı ve bu tip ürünleri takip etmek için kurulan Seks Robotlarına Karşı Kampanya, seks robotlarının insani ilişkilerin yerini tutabileceğini ima eden reklamların yasaklanması için uzmanlarla birlikte yasa tasarısı hazırlıyor.



Richardson, "Kadınların seks objeleri olduğu düşüncesini normalleştiren türden bir geleceğe mi ilerliyoruz" diye soruyor "Birinin ilişkisiyle veya ilişki kurmakla ilgili bir sorunu varsa o sorunu iyileştirmeye çalışırsınız, hayatına bir robot alıp insanla kurduğu kadar iyi bir ilişki kurabileceği fikrini normalleştirmeye gerek olmamalı" şeklinde konuştu.

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