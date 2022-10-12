Sektörün motivasyon gücü “Golden Pulse Awards” sahiplerini bekliyor

MD Magazin tarafından ilki geçen sene gerçekleştirilen “Golden Pulse Awards” ödül töreni kapsamında başvurular alınmaya başladı. 9 Eylül-10 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak başvuruların jüri değerlendirmeleri, kategorilerine göre 6-13 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ödüle hak kazanan kurum, ajans ve kişiler ise Shangri-La Bosphorus Otel’de düzenlenecek törenle yarışmadaki kategori birinciliklerini tescilleyecek.



JÜRİDE İDDİALI İSİMLER VAR



Yarışmanın jürisinde, geçen sene olduğu gibi bu sene de iddialı isimler var. Danışma Kurulu Başkanlığını Çağlar Gözüaçık’ın yaptığı jüride; Farma & OTC Bölümü Başkanı Amgen & Gensenta Turkey Genel Müdürü Güldem Berkman, Wellness Bölümü Başkanı Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ve Sağlık İletişimi Bölümü Başkanı ise Sanofi Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya oldu.



Geçen sene jüri özel ödülleri hariç olmak üzere; 45 farklı kategoride toplam 153 proje birbirleri ile yarıştı ve toplam 36 proje kategori birincisi oldu. Bu sene başvuru ve ödül sayısının daha da artması bekleniyor.



HER KATEGORİDE KRİTER FARKLI



“Golden Pulse Awards” ödül programına başvuran projelerde, her kategorinin değerlendirme kriteri birbirinden farklı olacak. Projeden beklenen kriterler, kategori açıklamalarında yer alacak. Jüri değerlendirilmesi yapılırken projelerin mutlaka kategori ile bağlantısının güçlü olması, hedeflerine ulaşması ve projenin çıkış noktasındaki ihtiyaca çözüm bulması gerekiyor. Ayrıca projelerin özgün olması da bekleniyor.



Kategori detaylarına, yarışma koşullarına ve yarışma takvimine https://goldenpulseawards.com.tr/ adresinden ulaşmak mümkün.

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