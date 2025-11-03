Selanik’te dev “ejder” bulundu

Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarındaki Megalo Embolo bölgesinde yapılan kazılarda, modern Komodo ejderine benzeyen dev bir kertenkele türüne ait yaklaşık 4 milyon yıllık fosiller bulundu.



Bu önemli keşif, Aristoteles Üniversitesi’nden Hara Drakopoulou tarafından gerçekleştirilen ve Doç. Dr. George Lazaridis liderliğinde yürütülen bir araştırma kapsamında doğrulandı.



Dr. Lazaridis, Atina-Makedonya Haber Ajansı’na (AMNA) yaptığı açıklamada, “Bu türün hem bu bölgedeki hem de bu zaman aralığındaki ilk varlığı tespit edildi” dedi.



Megalo Embolo bölgesi, Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü tarafından uzun yıllardır sistematik biçimde inceleniyor. Buradan çıkarılan çok sayıda fosil, bugün bölümün müzesinde sergileniyor.



Araştırmacılara göre bu alan, 4,2 ila 3,2 milyon yıl öncesine, yani Pliyosen dönemine ait kalıntılar barındırması bakımından son derece nadir bir fosil yatağı niteliğinde.



FARKLI BİR İKLİMİN KANITI



Çalışmada Lazaridis’in 10 yıl önce bulduğu fosiller incelenerek bu dev sürüngenin kimliği netleştirildi.



Geekreporter’a göre, fosillerin olağanüstü biçimde iyi korunmuş olması ve bölge için bir ilk olması, keşfi bilim dünyası açısından daha da önemli kılıyor.

Lazaridis’e göre, Megalo Embolo’da bu kadar iyi korunmuş fosillerin bulunması, tortul tabakaların kemiklerin yok olmasını engelleyen özel koşullar içermesinden kaynaklanıyor.



DEV KAPLUMBAĞALARDAN İLKEL ATLARA



Profesör Kostopoulos’un denetiminde yürütülen kazılarda, bölgeden çok çeşitli fosiller çıkarıldı. Bunlar arasında dev kaplumbağalar ve yılanlar gibi diğer sürüngenler ilkel at türleri (Hipparion), etoburlar, mastodonlar ve gergedanlar gibi günümüzde Yunanistan’da nesli tükenmiş memeliler yer alıyor.



Lazaridis, “Bu hayvanlar günümüzde tamamen farklı iklimlerde yaşıyor. Bu da o dönemde iklimin çok daha sıcak ve çevresel koşulların bambaşka olduğunu gösteriyor” dedi.

