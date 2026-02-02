Selçuk Bayraktar duyurdu. "KIZILELMA bu yıl göreve başlayacak"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "2026'da bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraktar, Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Baykar'ın 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek dünyada SİHA ihracat pazarının lideri olmaya devam ettiğine dikkati çekti. Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2025 cirosunun da yaklaşık yine yüzde 90'ını ihracattan elde etmiş oldu ve art arda 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını taşımayı sürdürdü. Bu başarı sizlerin arkadaşlar. Bu başarı Türk tekniğinin, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayisinin başarısı. Bu başarı Milli Teknoloji Hamlesi'nin, TEKNOFEST kuşağının, bu başarı desteğini dualarıyla esirgemeyen aziz milletimizin başarısı. Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak sizlerle iftihar ediyor, yürekten tebrik ediyorum. 2025'in Özdemir Bayraktar Ödülleri'ni gayretiyle, emeğiyle, fedakarlığıyla hak eden kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyorum.”

2026'nın anahtar kelimesinin Baykar için üretim olacağını söyleyen Selçuk Bayraktar "Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak. 2025 yılında olduğu gibi aynı azimle, aynı gayretle 2026'da da dünyaya damgasını vuracak başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.