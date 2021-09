Selçuk Bayraktar'dan uçan araba açıklaması: Herkesi pilot yapacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek" dedi.

Festival kapsamında Take-Off Uluslararası Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki zirvede konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biz burada yola çıkarken Türkiye'de 'biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz' diyen bir anlayış mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayisini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu" dedi.

Yeni dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Bayraktar, "Ben bunu biraz da sörf dalgalarına benzetiyorum. Yani o dalga doğarken ön tarafında kaldığınızda hep bu avantajınıza oluyor. Işte bizim insansız hava araçlarındaki hikayemiz de biraz böyle" diye konuştu.

ÖZGÜNLÜK VURGUSU



Sektördeki gençlere "Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil geleceğin trenlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar" diye seslenen Bayraktar, şunları kaydetti:



"Şayet bu söylediğim hususlara riayet edersek ilk günden itibaren yani o en ufak iki metrelik uçağı yaptığınızda dahi dedik ki; eğer milli ve özgün olursak, bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık."



"200'E YAKIN FİRMA ÇALIŞIYOR"



Akıllı uçan arabalar üzerine çok büyük firmaların çalışmalar yaptığına dikkati çeken Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek" dedi.



Bayraktar şöyle devam etti:



"Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek. Şu anda otomotivde seri imalat hattında bugüne kadar yaşanan en büyük devrim elektrikli arabaların bugün TOGG'un da üzerinde çalıştığı elektrikli arabaların çıkmış olması. Bunun yanında akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük devrim. Ondan sonraki adım ne diye baktığımızda, dünyada birçok girişimin bu alanda çalıştığını görüyoruz; akıllı uçan arabalar olduğunu görüyoruz."



Dev firmaların bu alanda ciddi çalışmalar yürttüğünü dile getiren Bayraktar, "Bildiğim kadarıyla 200'e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Burada karşılaşacağımız birçok büyük teknik problem var. Henüz bunların hepsi aşılmadığından bugün bu gerçekleşmiş değil" diye konuştu.



"3 SENE ÖNCE BAŞLADIK"



Bayraktar, bu çalışmalara kendilerinin de 3 sene önce başladıklarını belirterek, "Cezeri dediğimiz insansız hava aracını yani bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek, aynı kişisel bilgisayarın icadından olduğu gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama her yönüyle çok karmaşık, otonomik problemlerinin ve bunun yanında kurumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanımlama ve çok yüksek insanla birlikte uçacağından yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olması gereken bir platform" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK ATILIM YAPILMASI GEREKİYOR"



Selçuk Bayraktar, ekrana yansıtılan Cezeri görüntüsünü göstererek sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu an Cezeri'nin ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması için içine gelecek her sistemin belki 5 - 20- 15 yıl gelişmesi gerekiyor. İtki sistemlerinde batarya teknolojilerine, bunu akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka teknolojilerinden içindeki elektronik donanımlara kadar her şeyin büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim."