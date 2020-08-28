Sentiance Teknolojisi Wasistdas işbirliği ile artık Türkiye’de

Sentiance, yapay zeka ile, markaların müşteri tabanlarını bireysel seviyeden tanıyarak, onların hayatlarını iyileştirecek çözümleri daha efektif sunma amacı ile geliştirilmiştir. Tescilli teknolojisi ile mobilite, sigorta, e-ticaret, eğlence ve bankacılık sektörlerinde devrim yaratacak yapay zeka çözümlerini, global markalar ile iş birliği üzerinden insanların hayatlarını iyileştirmeyi amaclıyor. Sentiance’in geliştirdiği yazılım, tüketicinin gerçek zamanlı davranışlarını inceleyerek, elde edilen mobil verileri tüketiciye özel, bağlamsal içgörülere dönüştürebilmektedir. Yapay zeka ile anlamlandırılan tüketici verileri, kullanıcıların günlük yaşam rutinlerini, öncelikli tercihlerini, önemli anlarını keşfetmekte ve bu dataları “contextualization” ile anlamlandırarak, gerçek zamana entegre etmeyi başarabilmektedir.



Wasistdas, ürün ve hizmetlerin dijitalleştirilmesinde yaratıcı değer üreten teknolojiler oluşturmaya odaklanan bir iş geliştirme ve danışmanlık şirketi olarak Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bu on seneyi aşkın süre içerisinde Türkiye’ye birbirinden farklı, yenilikçi dijital çözümler sunmuş, ve Türkiye’nin lider markaları ile uzun soluklu iş birlikleri yapmıştır.





Sentiance teknolojisinin akıllı telefon datası üzerinden derin bağlamsal kişiselleştirme kapasitesi sayesinde, modern iş dünyasının insan hayatını geliştirme amacını merkeze koyan, ve marka-müşteri ilişkilerinde yeni bir donemin başladığının altını çizen Wasistdas CEO'su Mert Evcim, ‘’ Türkiye pazarı, Sentiance'ın geniş bir uygulama yelpazesindeki çözümleri için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Türkiye, mobilite, insurtech ve e-ticaret alanında hızla gelişen bir pazara sahip. Sentiance & Wasistdas, mobil yaşam tarzı temelli inovasyonları mümkün kılmak için Türkiye'de hem geleneksel şirketler hem de yeni dijital yatırımlarla çalışmaya başladı.”



"Davranışsal ve yapay zeka, Türkiye’nin mobil cihazlara öncelik veren ve veri odaklı pazarında son derece kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmanın anahtarı olacak. Yapay zeka destekli çözümlerin geliştirilmesi, akıllı mobil çözümler, sağlık, perakende ve akıllı şehirlerde yeni fırsatlar yaratacaktır. Sentiance, bağlamsal zeka alanında yerel lider olmak için çok iyi bir konuma sahip. Bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. " dedi.



Sentiance CEO'su Toon Vanparys ise;

Wasistdas'ı uzun yıllardır dijital uzmanlardan oluşan güvenilir ve yenilikçi bir düşünce grubu olarak tanıyorum. Ömer Babaoğlu (uluslararası proje direktörü) ve Mert Evcim ile Türkiye pazarındaki fırsatları keşfederken çalışmaktan çok heyecan duyuyorum. " dedi.