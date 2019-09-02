Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights’a yeni kahraman Orca’nın katıldığını duyurdu. Orca, Pentagon grubuna mensup bir kahraman ve bu kahraman ile Mitik Kudretlendirme kullanılabiliyor.

Yeni kahramanın gelişini kutlamak adına oyuncular özel zindan ve maceradan Pentagon Nişanı toplayıp, bu nişanları kullanarak, Pentagon kahramanları elde edebilecek.



Güncellemeyle birlikte, Seven Knights’ta, Mercure’nin Kara Büyü Laboratuvarında da bazı değişiklikler yapıldı. Oyuncular, almak istedikleri ödülü seçip, gerekli puanı topladıktan sonra seçtikleri ödülü alabilecek. Diğer bir deyişle, Seven Knights’ta ödül almak artık daha kolay.



Netmarble, güncellemeyi kutlamak adına, oyunda kutlama etkinlikleri de düzenliyor. 2 hafta boyunca, oyuncular, sadece oyuna giriş yaparak, üç 6-yıldız Yağma Eşyası Seçici, 400 Anahtar ve tam tamına bir milyon altın kazanabilecek.