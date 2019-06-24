Mitik Kudretlendirme, kudretlendirmenin en üst seviyesidir ve Mitk Kudretlenmiş bir kahraman yeni bir yetenek ve görünüm kazanır. Mitik Kudretlendirme'nin avantajından ilk yararlanacak iki kahraman Dellons ve Shane olacak. İleride başka kahramanlar da Mitik Kudretlendirme fırsatına kavuşacak.



BÜYÜME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR



Mevcut kahramanların büyüme sistemi de bu güncellemeyle birlikte büyük değişikliğe uğruyor. Son Geliştirme artık ücretsiz ve oyuncular artık Limit Kırma sistemini altınla kullanabilecek, Ruh Özü ile destekleyebilecek. Yeni elde edilen kahramanların maksimum seviyeleri 40'a çıkıyor.



Netmarble bu güncellemeyi ve Seven Knights Ayı'nı bir kutlama etkinliği ile şenlendiriyor. Özel sıçrama Giriş Panosu ile oyuncular yalnızca oyun içeriğini oynayarak bol bol ödüller kazanacak. Netmarble, Seven Knights ayı şerefine katılım etkinlikleri de düzenleyecek.