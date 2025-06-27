Sezen Aksu'nun yeni klibi, yapay zekayla çekildi

Sezen Aksu'nun merakla beklenen yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" dinleyicilerle buluştu. Albümde yer alan ve Ozan Bayraşa ile birlikte hazırlanan “Doğrucu” adlı parçanın video klibi, Öner S. Biberkökü’nün yönetmenliğinde, Google'ın yapay zeka sistemleri Gemini ve Veo 3 kullanılarak oluşturuldu.



Google, video üretiminde çığır açan yapay zeka aracı Veo 3’ü bu yıl düzenlenen I/O 2025 etkinliğinde tanıtmıştı.

Google Türkiye, konuyla ilgili yaptığı X paylaşımında, "Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu’nun yeni albümünden Doğrucu şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi" ifadelerine yer verdi.

Sadece görüntü üretimiyle sınırlı kalmayan Veo 3, aynı zamanda ses efektleri, arka plan sesleri ve karakter diyaloglarını da eş zamanlı olarak üretebiliyor.

Google, bu aracı YouTube Shorts platformuna entegre etmeyi planlayarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.