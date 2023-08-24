Shazam devri kapanıyor: YouTube'da beklenen özellik test ediliyor

YouTube, Android cihazlarda mırıldanma yoluyla şarkının arama yapılabileceği yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'a rakip olabilir.



YouTube'un destek sayfasında belirtildiği üzere, video paylaşım platformu, uygulamanın Android sürümünde, kullanıcıların YouTube'daki bir şarkıyı mırıldanarak, söyleyerek veya kaydederek bulmalarına olanak tanıyan bir arama özelliğini test ediyor.



Teste erişimi olan kullanıcılar YouTube sesli aramadan yeni şarkı arama özelliğine geçebilir ve bir şarkıyı üç saniye veya daha uzun süre mırıldanabilir, söyleyebilir veya kaydedebilir.

Ardından platform melodiyi tanımlar ve aranan şarkıyı içeren ilgili YouTube videolarına yönlendirir.



Şarkılara göre arama özelliği şimdilik Android kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmı tarafından kullanılabiliyor. Bu özellik daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulursa, YouTube şarkı aramak için popüler bir yer olduğundan, birçok kişi için yararlı olacağı söylenebilir.

