Shiba Inu coin düşüş trendini tersine çevirirken HUH Token yüzde 400'ün üzerinde

Shiba Inu'nun fiyatı hafta sonu boyunca baskı altında kalırken Bitcoin'de ani çökme etkisinin bir sonucu olarak düşüş devam ediyor. SHIB'nin fiyatı daha sonra aylık S1 destek seviyesinden sıçrıyor ve yükseliş tepkisini tetiklemesiyle hafta sonu kayıplarının çoğunu tersine çeviriyor.

Kripto dünyasının diğer haberlerine bakacak olursak ise yeni kripto para birimi HUH Token, alım satımının ilk gününde yüzde 400'ün üzerinde bir hızla yükseliyor ve şu ana kadar herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermemesi ilgi çekiyor.



SHİBA INU'UN FİYATI YÜKSELİYOR



Küresel pazardaki toparlanma şu anda Shiba Inu'nun fiyatını yükseltiyor. Çünkü coinlerdeki düşüş aylık S1 destek seviyesinde 0.00003000 dolar civarında seyrederken azalan trend çizgisini de durduruyor. Kısa süreli daralma başlangıçta 0,000004490 ABD Doları’na ve daha sonra küresel ekonomi düzelirse, muhtemelen 0,00008373 ABD Doları’na kadar geri dönebilecek bir yükseliş hissiyatına neden olabilesi tartışılıyor.



Küresel hisse senedi piyasaları geçen haftaki kayıplarından kurtulurken, artan sayıda ayı pozisyonlarını terk etmeye ve alım tarafına dönerek kayıplarını telafi etmeye zorlayacağı öngörülüyor. Bu durumun ise SHIB fiyatının yukarı yönde ivme kazanmasına neden olacağı düşünülüyor.

Ek yatırımcılar da bu noktada hafta sonunun tamamen maruz kaldığı kayıpları 0.000004490 dolardan %61.8 Fibonacci seviyesine doğru tersine çevirmesine neden olabileceğini konuşuyor.

55 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) %61.8 Fibonacci seviyesinin hemen üzerinde olduğu için coinlerin yükselişi bu seviyenin yakınında dirençle karşılaşabiliyor. Mevcut kuyruk rüzgarları göz önüne alındığında ise 0.00005690 dolar, yüzde 50 Fibonacci seviyesine doğru daha fazla yukarı yönlü potansiyel bekleniyor.



HİSSE SENEDİ FİYATLARI EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞIYOR



Hisse senedi piyasalarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması ve yatırımcı duyarlılığını artırmasıyla birlikte ek teknik seviyeler temizlendiğinde coinlerin yükselmesiyle ralliyi uzatması muhtemel görünüyor. Piyasa hissiyatı aşağı yönlü tersine dönerse ise ayılar 200 günlük SMA'nın yeri olan 0.00002000 dolarda önemli bir destekle fiyat hareketini kırmızı azalan trend çizgisinin altına itmeye çalışacak.

HUH TOKEN İLK GÜNÜNDE YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ YAŞADI



Yeni kripto para birimi HUH Token (HUH), alım satımın ilk gününde yüzde 400'ün üzerinde bir değerler hızla yükseldi. HUH'nin ilk madeni para teklifi (ICO) 0.00000564 dolardan başladı ve sadece birkaç saat içinde 0.00003000 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar ise yeni kripto ayaklarını bulduğu için hala çok fazla hareketlilik bekliyor. Ancak 15 dakikalık grafiğe bakıldığında bile alıcıların 0.00002720 dolardan bir taban oluşturduğu görülüyor.

Bu destek tabanı devam ettiği sürece fiyatın da yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi bekleniyor. HUH Token ayrıca yukarı yönlü bir trend çizgisi oluşturmaya başlıyor. Önceki en yüksek seviyesi olan 0.00003000 doları kırmaya hazır görünüyor. Bu bir kez kırıldığında ise küresel kuyruk rüzgarları HUH Token'ı daha yükseğe çıkarabilir gibi görünüyor.



SANATÇILAR "METHUH"U ESERLERİNDEN PARA KAZANMAK İÇİN KULLANIYOR



Sağlam temeller ve son medyanın ilgisi HUH Token'ın başarılı lansmanının ana nedenlerinden bazıları sayılıyor. E-kitapta da belirtildiği gibi "HUH Token'ın hayali, herkesin ürettiği verilerden yararlandığı merkezi olmayan bir meta veri tabanıdır. Bu tabanda ise bilgi, fikir, görüntü, ses veya başka bir öz-bağımlılık biçimi, etkileşim yoluyla oluşturulan verileri bulunuyor.

Bu "belirteçleştirme" etkisi kavramı kripto para birimi alanında duyulmamış ve yaratıcı ve etkileyici topluluklarla rezonansa girme potansiyeline sahip. Müzisyenler, sanatçılar ve etkileyici kişiler, bu kripto para birimini "MetHUH"u eserlerinden para kazanmak veya HUH Jetonlarını değiştirerek kullanabiliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d



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