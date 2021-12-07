Shiba Inu Coin fiyatındaki düşüşte yeni tokenların etkisi büyük

Kripto para piyasasına hızlı bir giriş yapan HUH Token, yayınladığı e-kitapta kripto para biriminin işlevi ve sağladığı katkılarla ilgili geniş bilgilere yer verdi.

Lansman öncesinde 1000 dolar yatırım yapan yatırımcılar için yüzde 35'lik bonus fırsatıyla dikkat çeken token, e-kitabında kripto para piyasalarına yönelik de detaylı bir inceleme paylaştı. Tüm bu detaylar yatırımcıların dikkatini çekmek için yeterli oldu.



Özellikle kripto para yatırımlarına yeni başlayanlar için bir kılavuz olan bu doküman, HUH Token'ın uzun vadedeki potansiyeline yönelik net bir fikir veriyor.

SERT DÜŞÜŞLER YATIRIMCILARI YENİ KRİPTO PARALAR YÖNLENDİRDİ



Shiba Inu ve meme coin pazarındaki birçok kripto para geçtiğimiz haftalarda istikrarlı bir düşüş yaşadı. Bunun nedeni, yatırımcıların farklı kripto para teknolojilerine yönlenmesi olarak görülüyor.

Meme’in gücü tartışılmaz ve HUH Token'ın benzersiz Utimeme yeteneği ile kullanmak istediği bir güçtür. Ancak meme’lerin gücü, faydalı madeni paraların kullanılabilirliği olmadan uzun vadede kendi başına sürdürülebilir olmasına pek yeterli olmayabilir.



Yavaş ve istikrarlı olanın yarışı kazandığı söylenebilir. Güya yatırımcılar, popülaritesi yıprandığı için meme paralarına karşı daha temkinli davranıyorlar ve yatırımcıların artık topal bir atı desteklemekle ilgilenmediği söyleniyor. İlginç bir şekilde bu kriptoların popülaritesi çoktan kaybolmuş olabilir.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



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