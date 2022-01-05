Shiba Inu, Dogecoin ve HUH Token'ın yeni yılda yükselişi devam ediyor

Kripto dünyasında hareketlilik devam ediyor. Bir yıl boyunca birbirleriyle mücadele eden en iyi meme coinlerden Shiba Inu ve Dogecoin için bu durum ne anlama geliyor? HUH Token, meme coinleri yenebilecek mi? Bu soruları cevaplamak biraz zaman alsa da, kripto para birimindeki ilk birkaç haftasında ortaya çıkan şaşırtıcı sayılar ve istatistikler etrafındaki coşku göz önüne alındığında, HUH Token'ın tüm bunları nasıl yapabileceğine bir göz atalım.



HUH TOKEN'IN BAŞARISI KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR



HUH Token'ın ilk adımları, kripto para endüstrisinin çehresini bu denli değiştirmesi, şirketin tam olarak amaçladığı noktayı ifade ediyor. HUH Token'ın böyle bir yarışı kazanmasının nedeni ise Shiba Inu ve Dogecoin'in gözden kaçırmış olabileceği, bir utimeme gücünden yararlanması olarak görülüyor.

HUH Token ve Utimeme ifadeleri haftalardır ekranlarınızı kamaştırıyor. Ancak böylesine ileri görüşlü bir teknolojinin ve uygulamanın piyasaya sürülmesi bu tanınmayı hak ettiğini gösteriyor.

12.000'den fazla sahip, 150 milyon doların üzerinde piyasa değeri ve sahipleri için HUH Token'ın değerinin arttığını gören 4 milyon dolar değerinde HUH Token'ın başarılı bir şekilde yakıldığı HUH Token için iyi bir döneme işaret ediyor.



HUH TOKEN AVANTAJLARI BİTMİYOR



HUH Token'ın bir akıllı sözleşme tavsiye sistemi kullanmasıyla birlikte bu sözleşmeye sahip olduğunuzda, bir tavsiye kodu alınıyor. Kod kime geçtiyse onu kullanmasına ve %10 satış ücreti indirimi almasına izin veriyor. Bunun karşılığında kod sahibi, yönlendirilen kişinin ilk para yatırma işlemi için %10 BNB bonusu alıyor.

HUH Token, yönlendirme sistemi ve ardından MetHUH gibi özelliklerle, kripto para birimi topluluğundaki tutucu merkezli bir metaverse arzusunu tekrar canlandırdığı görülüyor.



HUH Token'ın çıkışıyla, Shiba Inu ve Dogecoin'in kumda kalıntı bir pençe izinden başka bir şey bırakmadığını varsaymak kolay olsa da kripto dünyasında durum böyle algılanmayabiliyor.



Shiba Inu ve Dogecoin, birbirlerine uyumlu bir şekilde fayda sağlıyor gibi görünse de bununla birlikte, kripto para piyasasında HUH Token'ın rakibi yok gibi görünüyor. Çünkü HUH Token’ın yakaladığı yükseliş teorik olarak hiçbir şey onunla karşılaştırılamayacağı anlamına geliyor. Yine de yatırımcılara bir tavsiye olarak HUH Token sahibi olarak HUH Token'ın e-kitabına bakmaları öneriliyor.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



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